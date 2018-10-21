به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، این همایش برای دومین سال پیاپی برگزار می شود.
سال گذشته و در نخستین دوره، جمعی از مدیران ارشد دولتی و کشوری از جمله اعضای کابینه دولت، معاونان رئیس جمهور، مدیران ارشد شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، نخبگان و بازیگران اصلی شهرهوشمند، اپراتورهای تلفن همراه و ... در این همایش حضور داشتند. امسال نیز برنامه ریزی شده تا این رویداد میزبان مهمانان و سخنرانان کلیدی و ویژه ای در همایش تهران هوشمند باشد.
این رویداد بینالمللی که موضوع استراتژیک هوشمندسازی پایتخت را در دستور کار خود قرار داده، در دومین دوره برگزاری شعار «تهران من، تهران هوشمند» را با رویکرد به شهر زیست پذیر و افزایش مشارکت شهروندان دنبال می کند.
برپایی میزگردهای تخصصی با حضور فعالان و بازیگران اصلی شهر هوشمند در تهران و دیگر مراکز بزرگ استانی کشور، کارگاههای ارائه محصول و معرفی خدمات با مشارکت حداکثری استارتاپهای برتر کشور در زمینه مدیریت شهری، نمایشگاه بزرگ جانبی با حضور شرکتها و سازمانهایی که در موضوعات مرتبط با رویداد تهران هوشمند خدمات و محصولی برای عرضه دارند از دیگر برنامه های دومین دوره همایش و نمایشگاه تهران هوشمند است.
در این همایش، زیرشاخههای حکمرانی هوشمند، جابهجایی هوشمند، محیط هوشمند، زندگی هوشمند، زیرساخت هوشمند و اقتصاد هوشمند مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
امکان ثبت نام در این رویداد با مراجعه به سایت smart.tehran.ir فراهم شده است.
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