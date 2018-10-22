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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۸:۰۶

موافقت دمشق با سفر بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی به سوریه

موافقت دمشق با سفر بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی به سوریه

معاون وزیر خارجه سوریه از موافقت کشورش با سفر بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی برای بررسی ۲ منطقه در این کشور در خصوص احتمال وجود سلاح های شیمیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: دمشق با سفر بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی و بازرسان سازمان ملل به سوریه برای بررسی ۲ منطقه در خصوص احتمال وجود سلاح های شیمیایی موافقت کرده است.

وی در ادامه افزود: ما به تمام سفرهای درخواستی این سازمان چراغ سبز نشان دادیم و این یک بازرسی رسمی برای یک هدف مشخص است. ما به هیچ عنوان مانع فعالیت سازمان منع سلاح های شیمیایی نمی شویم.

المقداد تاکید کرد: ما به تمام تعهدات خود در قبال این سازمان پایبند هستیم.

کد مطلب 4437397

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