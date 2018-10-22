موافقت دمشق با سفر بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه اعلام کرد: دمشق با سفر بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی و بازرسان سازمان ملل به سوریه برای بررسی ۲ منطقه در خصوص احتمال وجود سلاح های شیمیایی موافقت کرده است.

وی در ادامه افزود: ما به تمام سفرهای درخواستی این سازمان چراغ سبز نشان دادیم و این یک بازرسی رسمی برای یک هدف مشخص است. ما به هیچ عنوان مانع فعالیت سازمان منع سلاح های شیمیایی نمی شویم.

المقداد تاکید کرد: ما به تمام تعهدات خود در قبال این سازمان پایبند هستیم.