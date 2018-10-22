تاکید ماکرون بر اهمیت پیمان INF بر امنیت اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خروج آمریکا از پیمان «منع موشک های هسته ای میان برد» با واکنش پاریس نیز مواجه شده بطوریکه «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود، بر اهمیت این پیمان و تاثیری که بر امنیت اروپا دارد تاکید کرده است.

اقدام آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد با واکنش منفی کشورهای زیادی از جمله روسیه، آلمان، ژاپن، چین و ... مواجه شده است.

در همین رابطه صبح امروز «هوآ چانینگ» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری هفتگی خود از اقدام «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد انتقاد کرد و گفت: این پیمان یک توافق مهم برای کنترل سلاح بود که در دوران جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی حاصل شد. این پیمان نقش مهمی در باثبات کردن روابط بین الملل، رسیدن به توازن و ثبات جهانی داشته است. امروز روز خیلی مهمی است. این اقدام آمریکا تاثیرات منفی چند جانبه خواهد داشت.

«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال خروج از پیمان منع موشک‌های هسته ای میان بُرد گفت: اصلا نمی توانم مفهوم اظهارات ترامپ را درک کنم.

وزیر خارجه آلمان در ادامه با بیان اینکه ما به ترامپ توصیه می کنیم که بیشتر به عواقب اظهارات و تصمیم های خود فکر کند، افزود: خروج آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد نه تنها آلمان که اروپا را با دشواری هایی مواجه می کند.