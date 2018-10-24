انتخابات شوراهای دانش آموزی در ۱۸۰۰ آموزشگاه کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، حجت الله نریمانی در مراسم نمادین بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی استان کردستان که در دبیرستان دخترانه شهید نامدار مرادی سنندج برگزار شد، از مشارکت بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر از دانش آموزان استان در بیست و یکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی خبرداد و اظهارداشت: امسال همزمان با سراسر کشور، انتخابات شوراهای دانش آموزی در هزار و ۸۰۰ واحد آموزشی برگزار و قریب به ۱۲ هزار دانش آموز به عنوان اعضای اصلی و علی البدل شورا انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه سال گذشته هزار و ۷۶۰ شورا در سطح استان تشکیل شده بود، افزود: ۳۰ هزار و ۶۸۰ نفر از دانش آموزان داوطلب عضویت در شورای دانش آموزی شدند که در نهایت ۱۰ هزار و ۱۸۵ نفر به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر تربیت اجتماعی دانش آموزان و آموزش مهارت های اساسی زندگی تاکیده شده است، ادامه داد: مدرسه باید مدرسه زندگی باشد و دانش آموز با مهارت های اساسی زندگی آشنا شود تا بتواند در آینده در اجتماعات برزگ تر به عنوان عضوی از جامعه مسئولیت پذیر، مشارکت جو و مشارکت پذیر باشد و بتواند مسئولیت هایی را که به او واگذار می شود پذیرا و به نحو احسن انجام دهد.

نریمانی با اشاره به ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی مدارس یادآور شد: بر اساس این ماده شوراهای دانش آموزی یکی از ارکان اصلی مدرسه بوده و در تصمیم گیری های آموزشگاه نقش مهمی را ایفا می کند.

وی با بیان اینکه شوراهای دانش آموزی تمرین مهارت های اجتماعی و زندگی است، از مدیران مدارس خواست با توجه به جایگاه قانونی که برای شوراهای دانش آموزی تعریف شده است از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کرده و با بهره گیری از مشارکت دانش آموزان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در اداره امور مدارس از توانمندی دانش آموزان استفاده شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان با تاکید بر مهارت آموزی همراه با آموزش های علمی، بیان کرد: آموزش مهارت های زندگی یکی از اولویت های مهم نظام تعلیم و تربیت است که باید به صورت جدی به آن توجه شود تا دانش آموزانی در طراز تعلیم و تربیت نظام مقدس جمهوری اسلامی تربیت شوند.

نریمانی به اهداف برگزاری شوراهای دانش آموزی نیز اشاره کرد و تربیت اجتماعی و تکریم شخصیت دانش آموزان، ایجاد ارتباط صمیمانه بین دانش آموزان، تقویت روحیه مشارکت جویی و مشارکت پذیری، تقویت روحیه مسئولیت پذیری را از جمله این اهداف عنوان کرد.