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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۰۶

نقض آتش‌بس در غزه؛ اردوگاه مغازی بمباران شد

نقض آتش‌بس در غزه؛ اردوگاه مغازی بمباران شد

منابع خبری از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهید و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، در ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه، نظامیان اسرائیلی مناطقی را در این باریکه مورد هدف قرار دادند.

یک منبع پزشکی در بیمارستان شهدای الاقصی اعلام کرد که در پی بمباران تجمع شهروندان توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، یک نفر به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین تیراندازی سنگین و مداوم ادوات نظامی رژیم صهیونیستی در اطراف محور «موراگ» در شمال شهر رفح، در جنوب نوار غزه گزارش شده است.

همزمان، نیروهای اشغالگر اقدام به انفجار و تخریب ساختمان‌های مسکونی در شهر رفح کرده‌اند و تانک‌های این رژیم نیز به شلیک گسترده گلوله‌ها در شمال‌ غرب این شهر ادامه دادند.

بر اساس گزارش‌ها، تانک‌های صهیونیستی همچنین شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را نیز زیر آتش گرفتند.

کد مطلب 6734983

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر صهیون این شیطان دست پرورده

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