فیل ها ریاضیات می آموزند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آشین ایج، محققان متوجه شده اند فیل های آسیایی می توانند ریاضی بیاموزند!

محققان در توکیو به یک ماده فیل ۱۴ ساله به نام اوتای آموختند از یک نمایشگر عظیم استفاده کند. در این نمایشگر مسائل ریاضی نمایش داده می شد.اوتای توانست با خرطوم خود به تصاویری در نمایشگر اشاره کند که حاوی بیشترین آیتم ها بودند.

در بخشی از این پژوهش آمده است: قابلیت شناسایی اعداد در فیل های آسیایی بسیار متفاوت از حیوانات دیگر است. ما به ۳ فیل آسیایی استفاده از نمایشگر لمسی را آموزش دادیم و یکی از آنها کار با دستگاه را به طور موفقیت آمیز آموخت.

این پژوهش نخستین گواه از آن است که حیوانات نیز قابلیت های شناختی دارند.

نرخ موفقیت اوتای در این آزمایش ۶۶.۸ بود. توانایی او برای اشاره به شکل با بیشترین میوه تحت تاثیر شکل یا فاصله اشیا با یکدیگر قرار نگرفت.