  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

فیل ها ریاضیات می آموزند!

فیل ها ریاضیات می آموزند!

محققان ژاپنی به یک فیل آسیایی استفاده از نمایشگر را آموخته اند. این فیل توانست مسائل ساده ریاضی را در نمایشگر حل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آشین ایج، محققان متوجه شده اند فیل های آسیایی می توانند ریاضی بیاموزند!

محققان در توکیو به یک ماده فیل ۱۴ ساله به نام اوتای آموختند از یک نمایشگر عظیم استفاده کند. در این نمایشگر مسائل ریاضی نمایش داده می شد.اوتای توانست با خرطوم خود به تصاویری در نمایشگر اشاره کند که حاوی بیشترین آیتم ها بودند.

 در بخشی از این پژوهش آمده است: قابلیت شناسایی اعداد در فیل های آسیایی بسیار متفاوت از حیوانات دیگر است. ما به ۳ فیل آسیایی استفاده از نمایشگر لمسی را آموزش دادیم و یکی از آنها کار با دستگاه را به طور موفقیت آمیز آموخت.

این پژوهش نخستین گواه از  آن است که حیوانات نیز قابلیت های شناختی دارند.  

نرخ موفقیت اوتای در این آزمایش ۶۶.۸ بود. توانایی او برای اشاره به شکل با بیشترین میوه تحت تاثیر شکل یا فاصله اشیا با یکدیگر قرار نگرفت.

کد مطلب 4440018
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها