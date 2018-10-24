اعطای ۱۷میلیارد تومان گرنت تحقیقاتی به بیش از ۶۸۰ پژوهشگر فرهیخته

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاهین آخوندزاده با اشاره به جزئیات طرح اعطای گرنت پژوهشگر فرهیخته افزود از این پس، رقابت طرح های علوم پزشکی برای دریافت گرنت ۲۵۰ میلیون ریالی «پژوهشگر فرهیخته» با حذف «خوداستنادی» / Self-citation در شاخص «اچ ایندکس» متقاضیان صورت می گیرد.

دبیر موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) گفت: اعطای گرنت پژوهشگر فرهیخته، به منظور تشویق پژوهشگران برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت که براساس بانک اطلاعاتی اسکوپوس، دارای H-Index برابر با ۱۵ یا بالاتر هستند، صورت می گیرد.

وی هدف از تصمیم اخیر نیماد برای حذف «خوداستنادی» به هنگام بررسی شاخص اچ ایندکس محققان را رقابتی تر شدن طرح های ارائه شده عنوان کرد.

آخوندزاده شمار محققان علوم پزشکی دارای اچ ایندکس برابر یا بالاتر از ۱۵ را در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: در سال ۹۵ تعداد این دسته از محققان علوم پزشکی که «پژوهشگران فرهیخته» یا «پژوهشگران برتر» هستند ۲۸۰ نفر بود که این نشان از تلاش و افزایش سهم محققان علوم پزشکی ایران در تولید علم جهان دارد.

وی با تاکید بر اینکه محققان علوم پزشکی دارای اچ ایندکس برابر و بالای ۱۵ همگی جزو محققان دارای مدارک علمی با کیفیت هستند گفت: با این حال به دلیل منابع مالی محدود موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) و افزایش فوق العاده تقاضا برای دریافت گرنت های موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی، شاخص «خوداستنادی» متقاضیان، برای دریافت گرنت «پژوهشگر فرهیخته» حذف شد.

قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: به این ترتیب پیش بینی می شود که صرفا در دایره رقابت برای دریافت این گرنت، تعداد محققان دارای اچ ایندکس برابر و بالای ۱۵، در مجموع از ۸۲۰ نفر فعلی به ۶۸۰ نفر کاهش یافته و با حذف ۱۴۰ نفر رقابت ها نزدیکتر شود.

وی با اشاره به برگزاری فراخوان ششم دریافت طرح ها برای اعطای گرنت «پژوهشگر فرهیخته» نیماد گفت: مهلت دریافت طرح ها از اول تا ۳۰ آبان ماه سال ۹۷ است و این مهلت تمدید نمی شود. در هر فراخوان، فقط یک گرنت به هر فرد واجد شرایط اعطا می‌شود.

آخوندزاده یادآور شد: تاکنون ۶۸۷ نفر موفق به دریافت گرنت «پژوهشگر فرهیخته» موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) شده اند و در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد تومان طی ۵ فراخوان به این محققان پرداخت شده است.

وی افزود: در فراخوان اول (اسفند ۹۴) ۷۹ نفر، در فراخوان دوم (دی ۹۵) ۶۷ نفر، در فراخون سوم (اسفند و فروردین ۹۵) ۱۱۵ نفر، در فراخوان چهارم (مهر ۹۶) ۱۸۷ نفر و در فراخوان پنجم (اردیبهشت ۹۷) ۲۳۹ نفر گرنت تحقیقاتی دریافت کرده اند.