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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۸

در قالب فراخوان اعلام شد؛

اعطای گرنت‌ تحقیقاتی توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

اعطای گرنت‌ تحقیقاتی توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

فراخوان اعطای گرنت‌ اصلی کمیته‌های تخصصی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) در آبان ماه سال جاری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) پیرو اساسنامه جدید خود و در راستای حمایت از پژوهشگران فراخوان اعطای گرنت‌ اصلی کمیته‌های تخصصی برای آبان ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

این فراخوان شامل ۹ کمیته تخصصی است که اخیرا به موجب به روزرسانی اساسنامه موسسه نیماد ایجاد شده‌ به شرح زیر است:

* دارو، تجهیزات پزشکی، سلامت و امنیت غذایی

* سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی

* سلامت اجتماعی - سلامت روانی

* بیماری‌های غیرواگیر، صعب‌العلاج و مزمن

* جوانی جمعیت، خانواده و سبک زندگی

* حوادث، سوانح، بلایای طبیعی و سلامت محیط زیست

* درمان‌های نوین، فناوری و نوآوری های علوم پزشکی

* بیماری‌های نوظهور، بازپدید و واگیر

* سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

طبق برنامه اعطای گرنت‌های تحقیقاتی موسسه نیماد تا پایان سال چندین فراخوان دیگر نیز در نظر گرفته شده است که از جمله آنها فراخوان دوازدهم گرنت‌های تشویقی و دانشجویی در آذر ماه ، فراخوان چهاردهم گرنت اصلی (کمیته های تخصصی) در بهمن ماه و فراخوان سیزدهم گرنت‌های تشویقی و دانشجویی در اسفند ماه سال جاری منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی https://nimad.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی علاقه‌مند به استفاده از گرنت‌های اعطایی موسسه نیماد، با مراجعه به وب‌سایت موسسه نیماد نسبت به مطالعه و تکمیل فرم مرتبط و ارسال آن حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری اقدام کنند.

کد مطلب 5617621

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