اعطای گرنت‌ تحقیقاتی توسط موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) پیرو اساسنامه جدید خود و در راستای حمایت از پژوهشگران فراخوان اعطای گرنت‌ اصلی کمیته‌های تخصصی برای آبان ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

این فراخوان شامل ۹ کمیته تخصصی است که اخیرا به موجب به روزرسانی اساسنامه موسسه نیماد ایجاد شده‌ به شرح زیر است:

* دارو، تجهیزات پزشکی، سلامت و امنیت غذایی

* سلامت الکترونیک و هوش مصنوعی

* سلامت اجتماعی - سلامت روانی

* بیماری‌های غیرواگیر، صعب‌العلاج و مزمن

* جوانی جمعیت، خانواده و سبک زندگی

* حوادث، سوانح، بلایای طبیعی و سلامت محیط زیست

* درمان‌های نوین، فناوری و نوآوری های علوم پزشکی

* بیماری‌های نوظهور، بازپدید و واگیر

* سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

طبق برنامه اعطای گرنت‌های تحقیقاتی موسسه نیماد تا پایان سال چندین فراخوان دیگر نیز در نظر گرفته شده است که از جمله آنها فراخوان دوازدهم گرنت‌های تشویقی و دانشجویی در آذر ماه ، فراخوان چهاردهم گرنت اصلی (کمیته های تخصصی) در بهمن ماه و فراخوان سیزدهم گرنت‌های تشویقی و دانشجویی در اسفند ماه سال جاری منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی https://nimad.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی علاقه‌مند به استفاده از گرنت‌های اعطایی موسسه نیماد، با مراجعه به وب‌سایت موسسه نیماد نسبت به مطالعه و تکمیل فرم مرتبط و ارسال آن حداکثر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری اقدام کنند.