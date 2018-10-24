۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

ترامپ:

عربستان در خصوص اسرائیل کمک‌های شایانی به آمریکا کرده است

رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنانی گفت: عربستان سعودی درخصوص آنچه که به اسرائیل مربوط می شود، کمک های شایانی را به ایالات متحده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر به حمایت های مالی مقامات سعودی از کشورش و همچنین رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در این باره گفت: عربستان سعودی درخصوص آنچه که به اسرائیل مربوط می شود، کمک های شایانی را به ایالات متحده کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد: عربستان سعودی در تأمین منابع مالی بسیاری از کارها به ما کمک کرده است؛ کمک های زیادی که نمی توان آن ها را نادیده گرفت.

این اظهار نظر رئیس جمهوری آمریکا درحالی مطرح می شود که وی در ادامه تناقض گویی های خود درخصوص نقش سعودی در کشته شدن خاشقجی و نحوه روابط واشنگتن و ریاض گفته بود: شاید بن سلمان در این حادثه دخیل باشد.

