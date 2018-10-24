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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۵۹

بخشدار مرکزی خبر داد:

شناسامه فرهنگی اجتماعی بخش مرکزی دشتی تدوین می‌شود

شناسامه فرهنگی اجتماعی بخش مرکزی دشتی تدوین می‌شود

دشتی- بخشدار مرکزی دشتی از تدوین شناسامه فرهنگی اجتماعی این بخش خبر داد و گفت: در تدوین این شناسامه ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و سایر مولفه های اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار می گیرد.

خدیجه ندرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ضروریات برنامه ریزی داشتن اطلاعات کافی از ظرفیت ها و امکانات موجود است.

وی افزود: تهیه شناسامه فرهنگی اجتماعی بخش مرکزی فرصتی است تا امکان بهره مندی بیشتر از ظرفیت ها و پتانسیل های روستا و آشنایی با توانمندی و قابلیت های روستایی در این حوزه فراهم شود.

ندرتی تصریح کرد: این طرح با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دهیاران و شوراهای اسلامی و دستگاههای ذیربط تهیه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در تدوین این شناسامه ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و سایر مولفه های اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار می گیرد.

کد مطلب 4440486

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