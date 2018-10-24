محققان ایرانی سطوح دافع باکتری ابداع کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازیورک آلرت، گروهی از محققان ایرانی به رهبری دکتر توحید دیدار سطوح هوشمندی ابداع کرده اند که عناصری مانند باکتری، ویروس و سلول های زنده را دفع می کنند.

این کشف اهمیت زیادی در کاربردهای پزشکی دارد. همچنین به کمک آن می توان از ایمپلنت هایی مانند پیوندهای عروقی، دریچه های قلب جایگزین و مفاصل مصنوعی بدون ریسک عفونت یا لخته خون استفاده کرد.

این تحقیق کاربردهای زیادی را به سطوح دفع کننده اضافه می کند که در سال ۲۰۱۱ میلادی ابداع شده اند. این پوشش ها در تلفن های ضد آب و شیشه جلو اتومبیل به کار می روند و می توانند باکتریها را از قسمت های آماده سازی غذا دور کنند. اما در حوزه پزشکی کاربردهای محدودی دارند.

توحید دیدار محقق ارشد این پژوهش و یکی از اعضای موسسه پژوهش بیماری های عفونی دانشگاه مک مستر می گوید: این پژوهش دستاورد بزرگی در حوزه سطوح دافع به حساب می آید. ما برای این منظور باید روشی ابداع می کردیم که عناصر مفید را به این سطوح پیوند دهد.

از سوی دیگر سارا ایمانی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی و یکی از محققان این پژوهش می گوید: شاید پوششی که سلول های خونی را دفع می کند بتواند نیاز به داروهایی مانند وارفارین را برطرف کند. این دارو از لخته شدن خون اجتناب می کند.

مریم بدو دیگر محقق ایرانی این پروژه می گوید:در علم پزشکی همیشه به ابزاری با علمکرد بهتر نیاز است تا بدن انسان آن را رد نکند. این پژوهش دستاورد مهمی در علم پزشکی است.