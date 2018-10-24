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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۳:۰۲

معاون بهداشت و درمان نیروی انتظامی:

۱۴۰ تیم بهداری در مرزهای کشور مستقر هستند

۱۴۰ تیم بهداری در مرزهای کشور مستقر هستند

چذابه ـ معاون بهداشت و درمان نیروی انتظامی گفت: ۱۴۰ تیم بهداری شامل پزشک، پزشک یار و آمبولانس در هر سه مرز کشور مستقر شده اند.

سردار سید محمدرضا سید احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در چذابه اظهار کرد: چندین هزار نفر از پرسنل ناجا در نقاط مرزی در حال خدمات رسانی به زائران حسینی هستند.

وی افزود: بهداری ناجا در درجه اول برای حفظ سلامتی زائران اربعین حسینی در مرزها حاضر شده و در همین راستا خدمات بهداشتی، درمانی و امدادی را در بهداری سیار مستقر در مرزها و در صورت نیاز به زائران نیز خدمات رسانی خواهیم داشت.

سید احمدیان خبر داد: ۱۴۰ تیم بهداری شامل پزشک، پزشک یار و آمبولانس در هر سه مرز کشور مستقر شده اند تا خدمات رسانی خوبی به مردم ارائه و امنیت را برقرار کنند.

معاون بهداشت و درمان ناجا در پایان تأکید کرد: حرکت اربعین باعث تحکیم اتحاد مسلمانان و شیعیان می شود و همه دنیا متوجه برکات این حرکت بزرگ خواهند بود.

کد مطلب 4440853

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