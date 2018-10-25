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۳ آبان ۱۳۹۷، ۶:۰۵

مدیر سازمان سیا فایل صوتی مربوط به قتل «جمال خاشقجی» را گوش داد

مدیر سازمان سیا فایل صوتی مربوط به قتل «جمال خاشقجی» را گوش داد

مدیر «آژانس اطلاعات مرکزی» آمریکا به فایل صوتی که ادعا می شود در هنگام بازجویی و قتل «جمال خاشقجی» ضبط شده است، گوش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، «جینا هاسپل» مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به عنوان یکی از اعضای مهم در کابینه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به فایل صوتی گوش داد که ادعا می شود در هنگام بازجویی و قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار برجسته سعودی ضبط شده است و بدین ترتیب، به شواهد و مدارکی دسترسی یافت که از سوی ترکیه برای متهم ساختن عربستان سعودی به قتل عمد مورد استفاده قرار می گیرد.

هاسپل که برای دیداری محرمانه از ترکیه روز دوشنبه عازم این کشور شد، در جریان سفر خود به این فایل صوتی گوش داد.

گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که عربستان سعودی را ستون اصلی استراتژی خاورمیانه ای خود قرار داده است، به طور فزاینده ای نسبت به این ادعای ریاض که مرگ خاشقجی یک «عملیات خودسرانه» بود که در پی بروز یک درگیری در کنسولگری عربستان در استانبول در روز دوم اکتبر سال جاری اتفاق افتاده، با بدبینی می نگرد.

یک منبع آگاه گفت که این فایل صوتی ممکن است در جهت وادار ساختن عربستان به پاسخگویی در مورد مرگ خاشقجی، مقاله نویس روزنامه واشنگتن پست فشار بیشتری بر آمریکا وارد سازد.

در واقع، دولت ترامپ روز سه شنبه نخستین گام ملموس خود در جهت مجازات عربستان سعودی را با لغو روادید مأموران عربستانی که در این قتل دست داشته اند، برداشت. این در حالی است که ترامپ بارها تصریح کرده است که وی ریاض را همچنان یکی از متحدان اصلی واشنگتن در منطقه و همچنین یکی از خریداران مهم تانکها، بمبها و هواپیماهای آمریکا می داند.

کد مطلب 4440946

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    نظرات

    • بهار ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
      1 0
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      داستان دوشیدن عربستانه...

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