مناطقی که آمریکا به آن دلبسته به آغوش دمشق باز خواهد گشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، علی عبدالله ایوب وزیر دفاع سوریه در سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد: طرحی که سوریه را هدف قرار داده برای تحقق اهدافش با شکست روبرو شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای به دست آمده از سوی ارتش سوریه گفت: سوریه با دیگر مناطقی که هنوز واشنگتن به آنها دلبسته است به شیوه آشتی ملی و بازگشت حاکمیت دولت بر آن یا آزادسازی آن به دست ارتش سوریه همانند دیگر مناطق طی سالیان گذشته عمل خواهد کرد.

علی عبدالله ایوب گریزی هم به شرایط استان ادلب سوریه زد و اوضاع آنرا همانند هر منطقه سوری دیگر دانست و افزود: ادلب خواه کسانی که خیرخواه سوریه نیستند بخواهند خواه نخواهند به آغوش سوریه بازخواهد گشت.

وزیر دفاع سوریه تاکید کرد: حضور آمریکا در سوریه غیرقانونی و نقض حاکمیت کشور مستقل و عضو سازمان ملل است و از این رو این حضوری غیرقانونی است.

ایوب بیان کرد: واشنگتن برگه های خود را در سوریه پس از اینکه بخش اعظم مناطق در حمص، حلب، دیرالزور، غوطه شرقی، درعا و قنیطره به آغوش دولت سوریه بازگشته و از لوث تروریست هایی که آمریکا حامی اش بود و آنها را میانه رو می نامید، از دست داده است.