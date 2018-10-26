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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

در چین؛

ربات ها در رستوران سوپ سرو می کنند

ربات ها در رستوران سوپ سرو می کنند

در شعبه پکن یک مجموعه رستوران زنجیره ای، ربات ها برای پخت و آماده کردن سوپ به کار گرفته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ،  مجموعه رستوران های زنجیره ای در چین برای پخت سوپ و پرکردن دوباره ظرف مشتریان از ربات ها کمک می گیرد.

شرکت HaiDiLao International Holding یکی از بزرگترین رستوران های زنجیره ای آسیا با همکاری پاناسونیک، کارمندان رباتیک را در رستوان خود در پکن به کار گرفته است.

 در این رستوران ربات ها سفارش مشتریان را دریافت و آماده می کنند. همچنین گوشت و سبزیجات خام را به مشتریان می رسانند و کاسه هایی از سوپ داغ را برای مشتریان می آورند.

در رستوران های مذکور مشتریان می توانند  مواد سوپ خود را انتخاب کنند. مواد انتخابی که شامل گوشت، سبزیجات و غیره هستند، به سوپ افزوده می شوند.

به گفته شرکت زنجیره ای استفاده از ربات ها از هزینه های کارگر می کاهد و البته کارآمدی را افزایش می دهد. همچنین این شرکت قصد دارد ربات ها را در تمام شعبات خود در سراسر جهان به کار گیرد.

کد مطلب 4441747
شیوا سعیدی

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