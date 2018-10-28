  1. استانها
  2. زنجان
۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

معاون تبلیغات اسلامی استان زنجان خبر داد:

اجرای ۳۱۴ برنامه توسط هیئت های مذهبی زنجان در اربعین

اجرای ۳۱۴ برنامه توسط هیئت های مذهبی زنجان در اربعین

زنجان-معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برای اربعین۳۱۴ ویژه‌برنامه توسط هیئت‌های مذهبی در استان زنجان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های اربعین در استان زنجان اشاره کرد و گفت: برای اربعین۳۱۴ ویژه‌برنامه توسط  هیئت‌های مذهبی در استان زنجان برگزار می‌شود. 

وی همچنین از اجرای ۷۰ ویژه‌برنامه توسط مبلغین مستقر در روستاهای استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: ۸۳۳ مبلغ و مبلغه طی ایام اربعین در مراکز و مساجد استان زنجان فعالیت خواهند داشت که از این تعداد ۶۱۲ مبلغ و ۲۲۱ نفر مبلغه است. 

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برگزاری دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، برگزاری زیارت عاشورا ر حسینیه اعظم زنجان و هیئت شیفتگان مولا علی (ع) از برنامه‌های شاخص اربعین در استان زنجان است. 

مصائبی تأکید کرد: یاوران تبلیغ در پیاده روی اربعین حضور دارند و برای تقویت معنویت در این سفر معنوی تلاش می کنند.

وی گفت: اربعین بایک انسجام خاصی منجر به وحدت جهان اسلام می‌شود و این مهم خود رمز تداوم شور و شعور فرهنگ عاشورایی است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی در کربلا توسط سازمان تبلیغات اسلامی  انجام می‌شود چراکه امروز دشمن نگاه خاصی به این گردهمایی شیعیان جهان دارد.

کد مطلب 4443434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها