اجرای ۳۱۴ برنامه توسط هیئت های مذهبی زنجان در اربعین

حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های اربعین در استان زنجان اشاره کرد و گفت: برای اربعین۳۱۴ ویژه‌برنامه توسط هیئت‌های مذهبی در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی همچنین از اجرای ۷۰ ویژه‌برنامه توسط مبلغین مستقر در روستاهای استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: ۸۳۳ مبلغ و مبلغه طی ایام اربعین در مراکز و مساجد استان زنجان فعالیت خواهند داشت که از این تعداد ۶۱۲ مبلغ و ۲۲۱ نفر مبلغه است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برگزاری دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، برگزاری زیارت عاشورا ر حسینیه اعظم زنجان و هیئت شیفتگان مولا علی (ع) از برنامه‌های شاخص اربعین در استان زنجان است.

مصائبی تأکید کرد: یاوران تبلیغ در پیاده روی اربعین حضور دارند و برای تقویت معنویت در این سفر معنوی تلاش می کنند.

وی گفت: اربعین بایک انسجام خاصی منجر به وحدت جهان اسلام می‌شود و این مهم خود رمز تداوم شور و شعور فرهنگ عاشورایی است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی در کربلا توسط سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌شود چراکه امروز دشمن نگاه خاصی به این گردهمایی شیعیان جهان دارد.