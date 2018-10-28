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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت علوم:

رهاسازی محصولات تراریخته با تائید ۳ سازمان انجام می‌شود

رهاسازی محصولات تراریخته با تائید ۳ سازمان انجام می‌شود

عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت علوم با بیان اینکه رهاسازی محصولات تراریخته با تائید سه سازمان انجام می‌گیرد، گفت: محصولات تراریخته وارداتی و تولیداتی تحت نظر رصد مانیتورینگ قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، بهرام باغبان عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و متخصص بیولوژی مولکولی اظهار کرد: تراریخته در گیاهان یک پدیده طبیعی بوده و در طبیعت نیز اتفاق می‌افتد ولی بشر با پیشرفت تکنولوژی و از طریق روش‌های آزمایشگاهی، ژن‌ها را بین گیاهان و موجودات انتقال داده تا گیاهان تولید شده بتواند نیازهای بشر را تامین کند.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه‌های کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و کلیه دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم از این تحقیقات مجاز بوده و می‌توانند تراریخته را تولید کنند، گفت: البته رهاسازی به صورت کشت تجاری تراریخته‌ها در اختیار سه سازمان و وزارت‌خانه از جمله محیط زیست، جهادکشاورزی، وزارت بهداشت قرار دارد.

عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت علوم ادامه داد: تا این سه سازمان آزمایش‌ها را تائید نکند به هیچ عنوان متولیان تولید تراریخته مجاز به کشت در کشور نیستند و همه این تولیدات تحت قوانین بوده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته بعد از اخذ تائید همه این تولیدات زیر نظر مانیتورینگ بوده تا در صورت بروز هرگونه مشکلی مجدداً جمع‌آوری شده و واریته‌های دیگر را جایگزین می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن ایمنی زیستی بیان کرد: از چند سال گذشته، سند ملی ایمنی زیستی در کشور وجود داشته و شورای عالی زیستی نیز تشکیل شده است و حتی آیین‌نامه اجرای زیستی نیز تبیین و همه این موارد برای ایجاد امنیت روانی در جامعه هستند.

وی اضافه کرد: از طریق این سند و آیین‌نامه‌ها،  اگر در کشور محصول تراریخته وارداتی، وارد شده و یا از طریق پژوهشگاه تولید شود، قطعاً از لحاظ ایمنی هیچ مشکل و نگرانی نخواهد داشت، ولی با وجود این تمهیدات باز هم رصد و مانیتورینگ وجود دارد تا تولیدات و واردات تراریخته مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.

کد مطلب 4443482

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    نظرات

    • غلام حسین IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      فکر می کنم این کار باعث پایین آوردن قیمت شود اگر این طور باشد برای حقوق بگیران بهتر است.

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