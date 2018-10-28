به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، بهرام باغبان عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و متخصص بیولوژی مولکولی اظهار کرد: تراریخته در گیاهان یک پدیده طبیعی بوده و در طبیعت نیز اتفاق می‌افتد ولی بشر با پیشرفت تکنولوژی و از طریق روش‌های آزمایشگاهی، ژن‌ها را بین گیاهان و موجودات انتقال داده تا گیاهان تولید شده بتواند نیازهای بشر را تامین کند.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه‌های کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و کلیه دانشگاه‌های تحت نظر وزارت علوم از این تحقیقات مجاز بوده و می‌توانند تراریخته را تولید کنند، گفت: البته رهاسازی به صورت کشت تجاری تراریخته‌ها در اختیار سه سازمان و وزارت‌خانه از جمله محیط زیست، جهادکشاورزی، وزارت بهداشت قرار دارد.

عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت علوم ادامه داد: تا این سه سازمان آزمایش‌ها را تائید نکند به هیچ عنوان متولیان تولید تراریخته مجاز به کشت در کشور نیستند و همه این تولیدات تحت قوانین بوده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته بعد از اخذ تائید همه این تولیدات زیر نظر مانیتورینگ بوده تا در صورت بروز هرگونه مشکلی مجدداً جمع‌آوری شده و واریته‌های دیگر را جایگزین می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن ایمنی زیستی بیان کرد: از چند سال گذشته، سند ملی ایمنی زیستی در کشور وجود داشته و شورای عالی زیستی نیز تشکیل شده است و حتی آیین‌نامه اجرای زیستی نیز تبیین و همه این موارد برای ایجاد امنیت روانی در جامعه هستند.

وی اضافه کرد: از طریق این سند و آیین‌نامه‌ها، اگر در کشور محصول تراریخته وارداتی، وارد شده و یا از طریق پژوهشگاه تولید شود، قطعاً از لحاظ ایمنی هیچ مشکل و نگرانی نخواهد داشت، ولی با وجود این تمهیدات باز هم رصد و مانیتورینگ وجود دارد تا تولیدات و واردات تراریخته مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.