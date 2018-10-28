استعفا نمی دهم/به دیوان عدالت اداری مراجعه نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا لحظه آخر به قانون پایبند خواهم بود، افزود: تا زمانی که طرح مستثنی شدن شهردار تهران در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و نتیجه اعلام شود من منتظر می مانم و همچنان پایبند به قانون هستم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما همچنان امیدوار هستید در شهرداری تهران باقی بمانید، گفت: من تا لحظه آخر پایبند قانون هستم و استعفا نمی دهم.

شهردار تهران در خصوص برخی تغییرات و جابجایی ها در شهرداری تهران، ادامه داد: این یک اصل مدیریت است تا روزی که در شهرداری بمانم با نظم و اقتدار آن را اداره می کنم و باید یک سازمان منسجم را تحویل دهم و نمی توانم به این نیت که بمانم یا بروم سازمان را رها کنم و ممکن است جابجایی ها ادامه داشته باشد. اما برخی از تغییرات در فضای مجازی صحت ندارد و با واقعیت در جریان مطابقت نمی کند.

افشانی در پاسخ به این پرسش که آیا همانند دیگر شهرداران به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند، گفت: هنوز وارد چنین فضایی نشده ام.