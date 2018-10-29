  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۹

دقایقی پیش؛

ظریف عازم استانبول شد

ظریف عازم استانبول شد

وزیر امور خارجه برای شرکت در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان عازم ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف دقایقی پیش برای شرکت در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان عازم استانبول شد.

گفتنی است، ششمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان فردا سه‌شنبه (هشتم آبان) ۳۰ اکتبر در استانبول برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت خارجه ترکیه، وزرای خارجه سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در این نشست درباره فرصت‌های پیش روی گسترش همکاری‌ها بین سه کشور گفتگو کرده و نقطه نظرات خود درباره تحولات جاری منطقه را با یکدیگر مبادله می‌کنند.

محمدجواد ظریف، مولود چاووش اوغلو و المار محمد یاروف وزیران امور خارجه سه کشور در این نشست حضور خواهند داشت.

کد مطلب 4444428
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها