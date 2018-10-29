ظریف عازم استانبول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف دقایقی پیش برای شرکت در ششمین نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان عازم استانبول شد.
گفتنی است، ششمین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان فردا سهشنبه (هشتم آبان) ۳۰ اکتبر در استانبول برگزار میشود.
بر اساس اعلام وزارت خارجه ترکیه، وزرای خارجه سه کشور ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در این نشست درباره فرصتهای پیش روی گسترش همکاریها بین سه کشور گفتگو کرده و نقطه نظرات خود درباره تحولات جاری منطقه را با یکدیگر مبادله میکنند.
محمدجواد ظریف، مولود چاووش اوغلو و المار محمد یاروف وزیران امور خارجه سه کشور در این نشست حضور خواهند داشت.
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