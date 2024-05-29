هراز جمعه یکطرفه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایرج کهریزی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور افزایش ایمنی تردد از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه و از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخه‌های ۱۰ و ۱۱ خرداد ماه تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از محور هراز ممنوع می‌باشد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: در صورت سنگین بودن بار ترافیکی محور هراز در روز جمعه و در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران ترافیکی، محدودیت یکطرفه مقطعی اجرا خواهد شد.

وی گفت: لازم به ذکر است تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع بوده و تردد موتورسیکلت سواران از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۲ خرداد ماه از محورهای هراز و فیروزکوه و بزرگراه امام رضا ممنوع است.

کهریزی ادامه داد: در این خصوص تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی که در مسیر جریان ترافیک و برای انجام مأموریت‌های ضروری حرکت می‌کنند استثنا است.