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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۸:۴۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

مسیر جدید جذب هیات علمی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی

مسیر جدید جذب هیات علمی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی

رییس مرکز جذب وزارت علوم درباره حل مشکل جذب هیات علمی در دانشگاه و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی گفت: یک مسیر جدید برای جذب هیات علمی در دانشگاه های غیرانتفاعی باز شده است.

محمد خلج امیر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکل جذب هیأت علمی در دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی گفت: یک مسیر جدید برای جذب هیأت علمی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی باز شده است، در فرایند جذب اعضای هیأت علمی معمولاً سه نفر در هر کد رشته محل به عنوان رقیب برای پذیرش به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند و از میان این سه نفر یک نفر به عنوان عضو هیأت علمی پذیرش می‌شود.

وی ادامه داد: براساس مجوز مرکز جذب دو نفر رقیب دیگر که در اولویت جذب قرار نمی‌گیرند اگر حد نصاب‌های حداقلی علمی و عمومی را داشته و تحقیقات و استعلامات آنها مثبت باشد، دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی می‌توانند از بین این افراد، کسانی را که تمایل دارند به عنوان هیأت علمی پیمانی جذب کنند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم یادآور شد: این روش میان‌بر بسیار خوبی برای این دانشگاه‌ها است ولی درباره پذیرش هیأت علمی پاره وقت (پیشنهاد وزیر علوم برای پذیرش هیأت علمی در دانشگاه‌های غیر انتفاعی) در این دانشگاه‌ها، باید توسط شورای گسترش و معاونت آموزشی وزارت علوم بررسی شود. چون شرط جذب دانشجو توسط غیرانتفاعی‌ها منوط به هیأت علمی است باید این موضوع آنجا بررسی شود و درصورت تصویب مرکز جذب نیز حمایت می‌کند درواقع به شکلی شرایط ساده‌تر می‌شود.

وی درباره تسهیل فرایند جذب نخبگان افزود: به دبیران جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها ابلاغ شده است هر فردی را که بنیاد ملی نخبگان در طرح شهید شهریاری تأیید کند و آن فرد اگر به دانشگاهی مراجعه کند و دانشگاه به تخصص وی نیاز داشته باشد، دانشگاه می‌تواند این مورد را در هیأت اجرایی جذب بررسی کرده و بدون شرکت در فراخوان وی را پذیرش کند و به هیأت مرکزی جذب ارجاع دهد تا جذب شود. موارد زیادی از این افراد بوده اند که بنیاد ملی نخبگان آنها ر ا تأیید کرده و خود این افراد با دانشگاه هماهنگ کرده و پذیرش شده اند.

کد مطلب 6117854

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    نظرات

    • ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      4 0
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      سلام.شمارو بخدا نیروهای حق التدریسی که چندین سال با حقوق خیلی کم که حتی کرایه ایاب وذهاب هم نمیشه،جذب کنین،دخترم چندین سال حق التدریسه تودانشگاهها خودم وآقام هم فرهنگی هستیم،گناه دارن والله،مدرکشون فوق لیسانسه ، هرچی میگم دکتراتو بگیر،چون رشته دکترا شهر واستان خودمون نیست و میگه چون آینده معلوم نیست
    • هانا ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      4 1
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      ای کاش در مورد حقوق پایه یک هیات علمی دانشگاه سراسری با غیر انتفاعی‌هم یه گزارشی بده وزارت‌علوم ، همه بدونن اختلاف از زمین تا آسمونه ! یعنی یه کارگر ساده ی بیسواد حقوقش بهتر از یک هیات علمی غیر انتفاعیه !
    • ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 0
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      دانشجویان کارشناسی بسیار کم شده است حتی در دانشگاه های دولتی روزانه.ایا سیاست وزارت علوم تحقیقات و فناوری حذف این رشته ها می باشد ؟

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