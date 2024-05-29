محمد خلج امیر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حل مشکل جذب هیأت علمی در دانشگاه و مؤسسات غیرانتفاعی و غیردولتی گفت: یک مسیر جدید برای جذب هیأت علمی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی باز شده است، در فرایند جذب اعضای هیأت علمی معمولاً سه نفر در هر کد رشته محل به عنوان رقیب برای پذیرش به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند و از میان این سه نفر یک نفر به عنوان عضو هیأت علمی پذیرش می‌شود.

وی ادامه داد: براساس مجوز مرکز جذب دو نفر رقیب دیگر که در اولویت جذب قرار نمی‌گیرند اگر حد نصاب‌های حداقلی علمی و عمومی را داشته و تحقیقات و استعلامات آنها مثبت باشد، دانشگاه‌های غیرانتفاعی غیردولتی می‌توانند از بین این افراد، کسانی را که تمایل دارند به عنوان هیأت علمی پیمانی جذب کنند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم یادآور شد: این روش میان‌بر بسیار خوبی برای این دانشگاه‌ها است ولی درباره پذیرش هیأت علمی پاره وقت (پیشنهاد وزیر علوم برای پذیرش هیأت علمی در دانشگاه‌های غیر انتفاعی) در این دانشگاه‌ها، باید توسط شورای گسترش و معاونت آموزشی وزارت علوم بررسی شود. چون شرط جذب دانشجو توسط غیرانتفاعی‌ها منوط به هیأت علمی است باید این موضوع آنجا بررسی شود و درصورت تصویب مرکز جذب نیز حمایت می‌کند درواقع به شکلی شرایط ساده‌تر می‌شود.

وی درباره تسهیل فرایند جذب نخبگان افزود: به دبیران جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها ابلاغ شده است هر فردی را که بنیاد ملی نخبگان در طرح شهید شهریاری تأیید کند و آن فرد اگر به دانشگاهی مراجعه کند و دانشگاه به تخصص وی نیاز داشته باشد، دانشگاه می‌تواند این مورد را در هیأت اجرایی جذب بررسی کرده و بدون شرکت در فراخوان وی را پذیرش کند و به هیأت مرکزی جذب ارجاع دهد تا جذب شود. موارد زیادی از این افراد بوده اند که بنیاد ملی نخبگان آنها ر ا تأیید کرده و خود این افراد با دانشگاه هماهنگ کرده و پذیرش شده اند.