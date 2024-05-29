واردات چای در دو ماهه نخست سال افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش گمرک واردات چای در دو ماهه نخست ۱۴۰۳ به لحاظ وزنی حدود ۴۵.۶۵ درصد و ارزش ۸.۶ درصد رشد داشت.

در حالی شاهد افزایش میزان واردات چای در سال ۱۴۰۳ هستیم که مسئولان استانی خبر از دستور محدود شدن واردات چای داده بودند.