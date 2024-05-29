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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰

واردات چای در دو ماهه نخست سال افزایش یافت

واردات چای در دو ماهه نخست سال افزایش یافت

واردات چای در دو ماهه نخست ۱۴۰۳ به لحاظ وزنی حدود ۴۵.۶۵ درصد و ارزش ۸.۶ درصد رشد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش گمرک واردات چای در دو ماهه نخست ۱۴۰۳ به لحاظ وزنی حدود ۴۵.۶۵ درصد و ارزش ۸.۶ درصد رشد داشت.

در حالی شاهد افزایش میزان واردات چای در سال ۱۴۰۳ هستیم که مسئولان استانی خبر از دستور محدود شدن واردات چای داده بودند.

واردات چای در دو ماهه نخست سال افزایش یافت

کد مطلب 6122679

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