ورود بی سابقه مهاجران از دریای مدیترانه به اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، اداره مهاجرت سازمان ملل با اعلام اینکه تنها در ماه اکتبر سال جاری ۱۰ هزار مهاجر از راه دریای مدیترانه وارد خاک اسپانیا شده اند، در گزارش خود آورده است: در پنج سال اخیر یعنی از زمانی که دریای مدیترانه به عنوان یکی از معابر مهاجرین تبدیل شده، ورود ۱۰ هزار مهاجر در یک ماه سابقه نداشته است.

در ادامه گزارش اداره مهاجرت سازمان ملل آمده است: حدود نیمی از ۱۰۰ هزار پناهجو و مهاجری که از کشورهای مختلف راهی اروپا شده اند، خود را به خاک اسپانیا رسانده اند.

این در حالی است که شمار مهاجران به کشورهای اروپایی در مقایسه با دو سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۳۵ هزار مهاجر و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۵۰ هزار مهاجر از کشورهای مختلف از طریق دریای مدیترانه خود را به کشورهای اروپایی رسانده اند.