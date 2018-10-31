  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

سازمان ملل اعلام کرد؛

ورود بی سابقه مهاجران از دریای مدیترانه به اسپانیا

ورود بی سابقه مهاجران از دریای مدیترانه به اسپانیا

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که در رویدادی بی سابقه تنها در ماه اکتبر ۱۰ هزار مهاجر از دریای مدیترانه وارد اسپانیا شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، اداره مهاجرت سازمان ملل با اعلام اینکه تنها در ماه اکتبر سال جاری ۱۰ هزار مهاجر از  راه دریای مدیترانه وارد خاک اسپانیا شده اند، در گزارش خود آورده است: در پنج سال اخیر یعنی از زمانی که دریای مدیترانه به عنوان یکی از معابر مهاجرین تبدیل شده، ورود ۱۰ هزار مهاجر در یک ماه سابقه نداشته است. 

در ادامه گزارش اداره مهاجرت سازمان ملل آمده است: حدود نیمی از ۱۰۰ هزار پناهجو و مهاجری که از کشورهای مختلف راهی اروپا شده اند، خود را به خاک اسپانیا رسانده اند. 

این در حالی است که شمار مهاجران به کشورهای اروپایی در مقایسه با دو سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۳۵ هزار مهاجر و در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۵۰ هزار مهاجر از کشورهای مختلف از طریق دریای مدیترانه خود را به کشورهای اروپایی رسانده اند.

کد مطلب 4446181
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها