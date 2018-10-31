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۹ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

۴۷ محموله کالای قاچاق پوشاک در زنجان کشف شده است

۴۷ محموله کالای قاچاق پوشاک در زنجان کشف شده است

زنجان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: طی هفت ماه سال جاری ۴۷ محموله کالای قاچاق پوشاک در استان زنجان کشف‌شده و ارزش ریالی این میزان کشفیات ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه قاچاق، به کشفیات کالای قاچاق در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی هفت ماه سال جاری ۴۷ محموله کالای قاچاق پوشاک در استان زنجان کشف‌شده و ارزش ریالی این میزان کشفیات ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

وی اظهار کرد: قاچاق سوخت با ۲۷ مورد و سیگار با ۲۴ محموله به تربیت بیشترین کشفیات کالای قاچاق در استان بودند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: ارزش ریالی این دو محموله قاچاق در استان به تربیت ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده است.

ممیزی تأکید کرد: طی هفت ماه سال جاری کشفیات قاچاق سوخت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد رشد دارد که طی سال گذشته در همین بازه زمانی ۱۹ محموله قاچاق سوخت در استان کشف شد.

وی افزود: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی  رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد. اداره تعزیرات حکومتی استان با قاچاقچیان کالا به‌شدت برخورد می‌کند.

کد مطلب 4446422

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