فوت ناشی از بیماری های واگیر در بین زائران اربعین نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا گفت: از ۲۷ مهرماه سال جاری، دو تیم کوچک از طرف این مرکز در کربلا و نجف و ۳ تیم بزرگ در مرزهای مهران، شلمچه و چذابه به منظور مراقبت از بیماری های واگیر و گزارش دهی سریع، استقرار پیدا کرده اند. وظیفه این ۵ تیم که همکاری بسیار نزدیکی با مرکز فوریت های پزشکی وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و هلال احمر جمهوری اسلامی دارند، این است که بیماری های هدف انتخاب شده را به صورت سندرومیک و فوری گزارش دهند و زمینه را برای انجام اقدامات لازم جهت تشیخص قطعی آنها فراهم کنند.



وی تصریح کرد: در طول این مدت، هماهنگی های لازم با ۵ درمانگاه هلال احمر در کربلا، نجف و کاظمین انجام شده و تیم های وزارت بهداشت توانسته اند با حمایت و کمک هلال احمر، بیماری های هدف انتخاب شده را ثبت کنند. این بیماری ها شامل اسهال های خونی، اسهال های شدید آبکی، بیماری های شدید تنفسی، موارد تب همراه با خون ریزی، موارد مشکوک به آنفلوآنزا، مسمومیت های غذایی و زردی است.



رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به بررسی حدود ۱۰۰ هزار نفر از زائران از نظر بیماری های واگیر، گفت: علائم حدود ۲۵۰۰ نفر از آنها در سیستم ثبت اطلاعات وزارت بهداشت، ثبت شده و تقریبا از ۱۰ درصد از آنها نمونه تهیه و برای بررسی دقیق تر به کشور ارسال شده است.



گویا با بیان اینکه تا کنون هیچ موردی از مرگ ناشی از بیماری های واگیر در بین زائران اربعین حسینی، ثبت نشده است، افزود: نظام مراقبت های بهداشتی تا پایان ماه صفر ادامه دارد و مراقبت های لازم از زائران برای بیماری های واگیر انجام خواهد شد.



توصیه های جدی به مسافران در بازگشت از سفر عتبات عالیات



وی با اشاره به آغاز بازگشت زائران اربعین حسینی از دو سه روز قبل، اظهار داشت: نظام مراقبت های بهداشتی فعال است، اما به زائرانی که در بازگشت از این مراسم هستند توصیه و تاکید داریم که چنانچه علائمی از اسهال و بیماری های تنفسی شدید داشتند، در اولین نقطه مرزی به مامورین بهداشت اطلاع دهند و تا ۱۰ روز پس از بازگشت به شهرهای خود، در صورتی که دچار علائمی از بیماری های واگیر شدند، به مرکز بهداشت شهرستان محل سکونت خود مراجعه کرده و حتما متذکر شوند که از سفر عتبات عالیات برگشته اند تا اقدامات لازم برای آنها انجام شود.



رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت موارد ابتلا به بیماری های واگیر در مراسم راهپیمایی اربعین امسال را کمتر از سال گذشته عنوان کرد و گفت: همکاران ما نه تنها در برنامه کنترل بیماری های واگیر بلکه در برنامه های بهداشت محیط و سایر اقدامات حوزه بهداشت، هماهنگی کامل و بالایی با سایر سازمان ها از جمله اورژانس، هلال احمر و مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت دارند که جای تقدیر و تشکر از آنها دارد.



گویا درخصوص اقدامات بهداشتی در مرزهای شرقی کشور، خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که ظرف دو سال گذشته با قوت دنبال می کنیم، مراقبت از زائران اربعین حسینی ورودی به کشور از مرزهای شرقی است و دو سال است که در ایام راهپیمایی اربعین حسینی، در مرزهای شرقی کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، مراقبت های بهداشتی، اجرا می شود.



وی اضافه کرد: در مرزهای شرقی کشور، موارد مشکوک به وبا، فلج اطفال و سرخک را در بین زائران بررسی کردیم و موارد مشکوک، تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند. علاوه بر این، واکسیناسیون فلج اطفال برای زائران کمتر از ۱۵ سال در مرزهای شرقی کشور، انجام شده است.