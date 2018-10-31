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۹ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۰۷

فرمانده انتظامی ایلام:

فشار ترافیکی بسیار شدیدی بر محور مهران- ایلام حاکم است

فشار ترافیکی بسیار شدیدی بر محور مهران- ایلام حاکم است

فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به ورود انبوه زوار از مرز مهران به کشور گفت: هم اکنون فشار ترافیکی بسیار شدیدی بر محور مهران ایلام حاکم است.

به گزارش خبرنگر مهر، سردار نورعلی یاری شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: امروز روز بسیار پر کاری برای پرسنل نیروی انتظامی است و همکاران بنده تاکنون بیش از دو ساعت مجال استراحت نداشتند.

وی افزود: هم اکنون در فاصله ۱۰۰ کیلومتری مهران ۴۵۷ اتوبوس، در فاصله ۲۰۰ کیلومتری ۸۵۰ اتوبوس، در فاصله ۳۰۰ کیلومتری یکهزار و ۴۵۸ اتوبوس و در فاصله ۴۰۰ کیلومتری دو هزار و ۷۸ اتوبوس در حال مراجعه به مرزند تا زوار را به مقصدشان انتقال دهند. 

سردار یاری ادامه داد: طی امروز ۷۰۰هزار زائر از این مرز وارد کشور شده اندکه رقمی بزرگ است.

فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به مشکلات به وجود آمده بامداد امروز برای مسافران گفت: با پیگیری استاندار و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه ها این مشکل هم اکنون رفع شده است.

کد مطلب 4446769

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