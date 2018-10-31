فشار ترافیکی بسیار شدیدی بر محور مهران- ایلام حاکم است

به گزارش خبرنگر مهر، سردار نورعلی یاری شامگاه امروز چهارشنبه در گفتگو با رادیو اربعین گفت: امروز روز بسیار پر کاری برای پرسنل نیروی انتظامی است و همکاران بنده تاکنون بیش از دو ساعت مجال استراحت نداشتند.

وی افزود: هم اکنون در فاصله ۱۰۰ کیلومتری مهران ۴۵۷ اتوبوس، در فاصله ۲۰۰ کیلومتری ۸۵۰ اتوبوس، در فاصله ۳۰۰ کیلومتری یکهزار و ۴۵۸ اتوبوس و در فاصله ۴۰۰ کیلومتری دو هزار و ۷۸ اتوبوس در حال مراجعه به مرزند تا زوار را به مقصدشان انتقال دهند.

سردار یاری ادامه داد: طی امروز ۷۰۰هزار زائر از این مرز وارد کشور شده اندکه رقمی بزرگ است.

فرمانده انتظامی ایلام با اشاره به مشکلات به وجود آمده بامداد امروز برای مسافران گفت: با پیگیری استاندار و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه ها این مشکل هم اکنون رفع شده است.