به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، مسافران هنگام ورود به مرز برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به سوالاتی پاسخ دهند. این روند به سطح نگران کننده ای رسیده است.

درهمین راستا در مرز برخی کشورهای اروپایی سیستم های هوش مصنوعی به نام iBoarderCtrl نصب شده که فرایند پرسش از مسافران را سرعت می بخشد و همزمان مشخص می کند آیا فرد دروغ می گوید یا خیر.

این طرح به صورت یک آزمایش ۶ ماهه در مرز ۳ کشور مجارستان، یونان و لیتوانی اجرا می شود. در این فرایند مسافران نخست پاسپورت، ویزا و مدارک سرمایه های خود را در سیستم آپلود می کنند. در مرحله بعد رایانه سوالاتی را تولید می کند و مسافران باید به آن پاسخ دهند.

این سیستم با بررسی مدارک و پاسخ ها مشخص می کند مسافر دروغ می گوید یا خیر. به عنوان مثال از افراد پرسیده می شود در چمدان شما چیست؟ آیا می توانید در چمدان را باز کنید و داخل آن را نشان دهید؟

افرادی که در این مرحله موفق شوند یک کد QR دریافت می کنند و به آنها اجازه ورود می دهد.

اگر نگرانی های بیشتری درباره مسافری وجود داشته باشد، اطلاعات بیومتریک او جمع آوری می شود و به یک کارمند انسانی ارجاع داده می شود تا آنها را بررسی کند.