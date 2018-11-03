حساب یکپارچه مدارس افتتاح شد/دریافت وجه نقدی ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بعداز ظهر امروز در مراسم رونمایی از سامانه حساب یکپارچه مدارس گفت: هدف از اجرای این طرح شفاف سازی تمام دریافتها در مدارس، اطلاع رسانی شفاف برای والدین، ممنوع شدن دریافت هر گونه وجه نقد، تفکیک شدن گزارش های مالی برای ارائه به نهادهاست.
وی ادامه داد: تمام مدارس دولتی تحت پوشش این طرح هستند و تمام برنامه های فوق برنامه که مجوز از آموزش و پرورش دارند هزینه های خود را از این طریق دریافت و هزینه می کنند.
الهیار ترکمن بیان کرد: این سامانه ۱۰۵ هزار مدرسه را به سامانه وصل می کند که در فاز اولتلاش داریم ۸۵ هزار مدرسه را تحت پوشش در بیاوریم.
وی تصریح کرد: مدرسه به عنوان یک واحد اجرایی است و بر اساس دخل و خرجی که دارد نیازهای مالی اش را از طریق کمک های مردمی و یا سرانه مدارس احصا می کند. با توجه به پراکندگی مدارس در روستاها و شهرها، ساماندهی دریافتی و هزینه کرد آنها لازم بود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تاکید ما این است که اخذ وجه اجباری از اولیا وجاهت قانونی ندارد. برای ساماندهی دریافتی ها و هزینه ها در مدارس به این نتیجه رسیدیم که سامانه ای را طراحی کنیم تا در قالب آن مدیران مدارس نسبت به انجام فعالیتهای مالی خود اقدام کنند و اولیا و همچنین انجمن اولیا و مربیان نیز بتوانند بر آن نظارت کنند.
الهیار ترکمن همچنین با بیان اینکه این طرح یک بار در سال ۹۵ اجرا و متوقف شد و امروز نسخه تجدیدنظر شده آن اجرا می شود، اظهار کرد: بر این اساس هرگونه دریافت وجه به صورت نقدی ممنوع میشود و در قالب حساب یکپارچه قابل دریافت و هزینه کرد است. واریزیها در تمام مدارس دولتی از طریق درستگاه کارتخوان و خودپرداز و درگاه الکترونیکی انجام میشود.
وی در پایان گفت: از آخر آبان ماه این سامانه باید در تمام مدارس راه اندازی شده باشد. امروز خوشبختانه برای ۱۴.۵ میلیون دانش آموز کد دانش آموز تعریف شده که بر اساس مدرسه و نوع فعالیت فوق برنامه این کدها تعریف شده است. ما بین ۸۰ تا ۸۵ فعالیت فوق برنامه را نیز تعریف کرده ایم.
در ادامه مراسم منصور مجاوری وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: از آخر آبان ماه این سامانه در همه مدارس راه اندازی خواهد شد. در حال حاضر ۵۰ هزار مدرسه اطلاعاتشان را وارد این سامانه کرده اند. برای ۸۵ هزار مدرسه نیز حساب های جداگانه با کد ۴۱۵ نزد بانک ملی باز شده است و هر حسابی به جز این از نظر ما رسمیت ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که اولیا از کجا متوجه شوند مدرسه فرزندشان دارای حساب یکپارچه هست یا نه و اینکه طبق تعریف این سامانه دریافت چک بلامانع است نیز توضیح داد: تمام مدارس دولتی در شهرها و مراکز استان جزء این ۸۵ هزار مدرسه فاز اول است که به حساب یکپارچه مجهز شده و ۲۰ هزار مدرسه باقیمانده مدارس روستایی و عشایری است.
مجاوری ادامه داد: ما مشاهده کردیم که برخی اولیا برای پرداخت از طریق کارت مشکل دارند و برای همین گزینه چک را هم اضافه کردیم اما قید شده که حتما در سامانه حساب آن دانش آموز که اولیا به آن دسترسی دارند باید چکی که به مدرسه می دهند قید شود. درباره دستگاه کارتخوان هم باید بگویم گرچه اولویت ما پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی است اما دیدیم یک شبه نمی توانیم همه راه های قبلی را حذف کنیم. ما استفاده از دستگاه کارتوخوان متصل به حساب اصلی را نبسسته ایم و تا پایان سال این شیوه هم مجاز است تا بعد درباره اش تصمیم بگیریم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد این حساب ها مخصوص مدارس است و هیچ پولی از حساب مدرسه به وزارت آموزش و پرورش یا از یک حساب به حساب دیگر قابل جا به جایی نیست.
وی امکان بازگرداندن وجه در صورت انتقال دانش آموز در میانه سال تحصیلی به مدرسه ای دیگر و واریز به حساب مدرسه دیگر نیز آن را عملی دانست و در عین حال این حساب را صرفا برای واریزی های والدین برای برنامه های فوق برنامه دانست و آن را برای درآمدهای دیگر مدارس قانونی ندانست.
مجاوری در پایان گفت: امیدواریم تا پایان خردادماه بتوانیم تراز واقعی از پولی که بابت فوق برنامه ها واریز شده داشته باشیم و بتوانیم قیاس کنیم چه میزان منابع مالی مدارس توسط مردم و چه میزان توسط دولت تامین شده است.
در این مراسم رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی، مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی معاون پرورشی، امیرعلی نعمت الهی معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش و جمعی از مدیران وزارتخانه آموزش و پرورش حضور داشتند.
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