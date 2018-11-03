حساب یکپارچه مدارس افتتاح شد/دریافت وجه نقدی ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بعداز ظهر امروز در مراسم رونمایی از سامانه حساب ‏یکپارچه مدارس گفت: هدف از اجرای این طرح شفاف سازی تمام دریافتها در مدارس، اطلاع رسانی شفاف برای والدین، ممنوع ‏شدن دریافت هر گونه وجه نقد، تفکیک شدن گزارش های مالی برای ارائه به نهادهاست.‏

وی ادامه داد: تمام مدارس دولتی تحت پوشش این طرح هستند و تمام برنامه های فوق برنامه که مجوز از آموزش و پرورش ‏دارند هزینه های خود را از این طریق دریافت و هزینه می کنند.‏

الهیار ترکمن بیان کرد: این سامانه ۱۰۵ هزار مدرسه را به سامانه وصل می کند که در فاز اولتلاش داریم ۸۵ هزار مدرسه را ‏تحت پوشش در بیاوریم.‏

وی تصریح کرد: مدرسه به عنوان یک واحد اجرایی است و بر اساس دخل و خرجی که دارد نیازهای مالی اش را از طریق ‏کمک های مردمی و یا سرانه مدارس احصا می کند. با توجه به پراکندگی مدارس در روستاها و شهرها، ساماندهی دریافتی و ‏هزینه کرد آنها لازم بود.‏

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: تاکید ما این است که اخذ وجه اجباری از اولیا وجاهت ‏قانونی ندارد. برای ساماندهی دریافتی ها و هزینه ها در مدارس به این نتیجه رسیدیم که سامانه ای را طراحی کنیم تا در قالب آن ‏مدیران مدارس نسبت به انجام فعالیت‌های مالی خود اقدام کنند و اولیا و همچنین انجمن اولیا و مربیان نیز بتوانند بر آن نظارت ‏کنند.‏

الهیار ترکمن همچنین با بیان اینکه این طرح یک بار در سال ۹۵ اجرا و متوقف شد و امروز نسخه تجدیدنظر شده آن اجرا می ‏شود، اظهار کرد: بر این اساس هرگونه دریافت وجه به صورت نقدی ممنوع می‌شود و در قالب حساب یکپارچه قابل دریافت و ‏هزینه کرد است‎.‎‏ واریزی‌ها در تمام مدارس دولتی از طریق درستگاه کارتخوان و خودپرداز و درگاه الکترونیکی انجام می‌شود‎.‎

وی در پایان گفت: از آخر آبان ماه این سامانه باید در تمام مدارس راه اندازی شده باشد. امروز خوشبختانه برای ۱۴.۵ میلیون ‏دانش آموز کد دانش آموز تعریف شده که بر اساس مدرسه و نوع فعالیت فوق برنامه این کدها تعریف شده است. ما بین ۸۰ تا ۸۵ ‏فعالیت فوق برنامه را نیز تعریف کرده ایم. ‏

در ادامه مراسم منصور مجاوری وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: از آخر آبان ماه این سامانه در همه مدارس راه اندازی خواهد ‏شد. در حال حاضر ۵۰ هزار مدرسه اطلاعاتشان را وارد این سامانه کرده اند. برای ۸۵ هزار مدرسه نیز حساب های جداگانه با کد ‏‏۴۱۵ نزد بانک ملی باز شده است و هر حسابی به جز این از نظر ما رسمیت ندارد. ‏

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که اولیا از کجا متوجه شوند مدرسه فرزندشان دارای حساب یکپارچه هست یا نه و ‏اینکه طبق تعریف این سامانه دریافت چک بلامانع است نیز توضیح داد: تمام مدارس دولتی در شهرها و مراکز استان جزء این ‏‏۸۵ هزار مدرسه فاز اول است که به حساب یکپارچه مجهز شده و ۲۰ هزار مدرسه باقیمانده مدارس روستایی و عشایری است. ‏

مجاوری ادامه داد: ما مشاهده کردیم که برخی اولیا برای پرداخت از طریق کارت مشکل دارند و برای همین گزینه چک را هم ‏اضافه کردیم اما قید شده که حتما در سامانه حساب آن دانش آموز که اولیا به آن دسترسی دارند باید چکی که به مدرسه می دهند ‏قید شود. درباره دستگاه کارتخوان هم باید بگویم گرچه اولویت ما پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی است اما دیدیم یک شبه ‏نمی توانیم همه راه های قبلی را حذف کنیم. ما استفاده از دستگاه کارتوخوان متصل به حساب اصلی را نبسسته ایم و تا پایان سال ‏این شیوه هم مجاز است تا بعد درباره اش تصمیم بگیریم. ‏

مشاور وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد این حساب ها مخصوص مدارس است و هیچ پولی از حساب مدرسه به وزارت آموزش ‏و پرورش یا از یک حساب به حساب دیگر قابل جا به جایی نیست.‏

وی امکان بازگرداندن وجه در صورت انتقال دانش آموز در میانه سال تحصیلی به مدرسه ای دیگر و واریز به حساب مدرسه ‏دیگر نیز آن را عملی دانست و در عین حال این حساب را صرفا برای واریزی های والدین برای برنامه های فوق برنامه دانست ‏و آن را برای درآمدهای دیگر مدارس قانونی ندانست. ‏

مجاوری در پایان گفت: امیدواریم تا پایان خردادماه بتوانیم تراز واقعی از پولی که بابت فوق برنامه ها واریز شده داشته باشیم و ‏بتوانیم قیاس کنیم چه میزان منابع مالی مدارس توسط مردم و چه میزان توسط دولت تامین شده است. ‏

در این مراسم رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی، مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، ‏علیرضا کاظمی معاون پرورشی، امیرعلی نعمت الهی معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش و جمعی از مدیران ‏وزارتخانه آموزش و پرورش حضور داشتند‎.‎