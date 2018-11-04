یک ایرانی مجددا دبیرکل فدراسیون جهانی مخترعان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر فدراسیون بین المللی مخترعان، علیرضا رستگار، ‌جوان نخبه و مخترع ایرانی و برگزیده سه دوره جشنواره بین المللی خوارزمی و برگزیده جایزه برتر از طرف سازمان علمی و فرهنگی جهان اسلام (ایسسکو) در بخش تکنولوژی در سال ۲۰۰۳ همچنین دارنده مدال طلای سازمان مالکیت فکری ملل متحد (وایپو) موفق شد با رای اکثریت قاطع اعضای مجمع عمومی فدراسیون جهانی مخترعان IFIA) )، برای دومین بار به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شود.

بنابر اعلام فدراسیون جهانی مخترعان، رستگار از سال ۲۰۰۳ به عنوان نماینده ویژه رئیس فدراسیون جهانی مخترعان در ایران فعالیت داشت و از سال ۲۰۰۶ به عنوان عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی مخترعان انتخاب شد.

وی باتوجه به تلاش و حضور موثر در عرصه های بین المللی در سال ۲۰۱۴ در رقابت با دو کاندیدا از کشور چین و لهستان موفق شد با اختلاف بسیار اندکی از رقیب خود از کشور چین به عنوان دبیرکل فدراسیون جهانی مخترعان به مدت ۴ سال انتخاب شود.

وی در طول دوره اول فعالیت توانست دفاتر انتقال تکنولوژی در نقاط مختلف دنیا بصورت قاره ای تاسیس نموده و تعداد اعضای فدراسیون جهانی را از ۷۲ کشور به ۱۶۵ کشور افزایش دهد.

اجرا و نظارت بر ده‌ها پروژه بین المللی، اجرایی نمودن بزرگترین عرصه بین المللی تکنولوژیکی انرژی دنیا در کره جنوبی با همکاری چهارمین تولید کننده انرژی دنیا (کپکو)، راه اندازی سیستم های مالکیت فکری و خلق نوین اختراعات بصورت مجازی برای کلیه کاربران جهان با همکاری سازمان مالکیت فکری ملل متحد، حمایت کردن طرحهای دوستدار محیط زیست تحت تفاهم نامه منعقد شده با سازمان مالکیت فکری ملل متحد، ایجاد بستر تجاری سازی آنلاین اختراعات با همکاری سازمان توسعه دولت هنگ کنگ، حمایت از زنان کارآفرین و ایجاد یک شبکه بسیار قوی در این خصوص و حمایت و ایجاد شبکه جوانان، ایجاد شبکه رایگان برای آموزش نواوری و تجاری سازی اختراعات، همکاری با سازمان های مهم دنیا برای ارایه حمایت مالی به مخترعان و نوآوران بخشی دیگر از عملکرد وی بوده است.

همچنین رستگار توانست روابط بین المللی فدراسیون جهانی مخترعان با سازمانهای همکار نظیر سازمان مالکیت فکری ملل متحد و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد را توسعه چشمگیری دهد.

وی پس از پایان دوره اول ریاست، در آخرین جلسه مجمع عمومی فدراسیون جهانی مخترعان با اکثریت آرا تا سال ٢٠٢٢ مجددا به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد.

مقر فدراسیون جهانی مخترعان در شهر ژنو سوییس است و بیش از ۵۰ سال از تاسیس آن توسط کشورهای توسعه یافته می گذرد. این فدراسیون به لحاظ سازمانی به عنوان یکی از نهادهای غیردولتی زیر نظر سازمان ملل متحد به عنوان تنها مجموعه فعال در حوزه اختراعات و ابتکارات در سطح جهانی فعالیت می کند.