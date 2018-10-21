به گزارش خبرگزاری مهر، شاید لیونل مسی و کریس رونالدو در زمین فوتبال تنها رقبای یکدیگر باشند، اما در زمینه شبکه‌های اجتماعی و رقابت در آن این دو تفاوت‌های زیادی دارند. هیچ ورزشکاری در این زمینه توان رقابت با کریس رونالدو را ندارد.

او در فیس بوک ۱۲۳ میلیون، در اینستاگرام ۱۴۳ میلیون و در توییتر ۷۵ میلیون فالوور دارد. نفر بعد از او نیمار است که در فیس بوک ۶۱ میلیون، در اینستا ۱۰۳ و در توییتر ۴۱ میلیون فالوور دارد. مسی ۹۰ میلیون در فیس بوک و ۹۹ میلیون در اینستا فالوور دارد و حساب توییتر ندارد. خامس رودریگس ۳۳ میلیون فیس بوک، ۴۰ میلیون اینستا و ۱۸ میلیون فالوور در توییتر دارد. در نهایت گرت بیل ۲۹ میلیون فالوور فیس بوک، ۳۷ میلیون اینستا و ۱۷ میلیون توییتر دارد.

اما این آمار مربوط به فوتبالیست‌هاست و در کل ورزشکاران بعد از رونالدو، نیمار و مسی، لبران جیمز است که ۲۳ میلیون فالوور فیس بوک، ۴۲ میلیون فالوور اینستا و ۴۱ میلیون فالوور توییتر دارد.