جشنواره پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر محسن تفقدی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر افزود: این جشنواره فعالیت های پژوهشی یکساله محققین دانشگاه را مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و به معرفی و تقدیر از برگزیدگان همان مقطع یکساله خواهد پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از دانشگاه های مادر در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دارای بیش از ۹۰۰ عضو هیات علمی است و رسالتی متناسب با جایگاه خویش در به حرکت درآوردن چرخ پژوهش و فناوری و ارتقاء جایگاه علمی کشور و به تبع آن افزایش سطح سلامت و رفاه و آسایش جامعه بر عهده دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این جشنواره در محورهای برگزیده پژوهشی در یکی از گروه های علمی، برگزیده پژوهشی جوان، برگزیده پژوهشی آزاد، فناور برتر، مقاله اصیل/ مروری چاپ شده در مجله نمایه شده در نمایه نامه ISI با بالاترین IF، مقاله اصیل یا مروری با بیشترین ارجاع (Citation) برگزار می شود.

وی افزود: بیشترین برونداد پژوهشی با کمترین اعتبار جذب شده از دانشگاه در قالب طرح پژوهشی، مراکز تحقیقات برتر، همایش علمی پژوهشی برتر سال، تالیف و ترجمه برتر در حوزه کتاب، پیشکسوت برگزیده، مجلات علمی پژوهشی برتر، کارگزار یا خیر پژوهشی برگزیده، بیشترین اعتبار پژوهشی جذب شده از خارج دانشگاه و دانشجویان برگزیده پژوهشی از دیگر محورهای جشنواره است.

تفقدی یادآور شد: اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند تا پایان نیمه آبان با مراجعه به وب سایت جشنواره و مطالعه شیوه نامه نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

وی گفت: دانشجویان متقاضی برای شرکت در جشنواره نیز می توانند به صفحه اختصاصی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کنند.