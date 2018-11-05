وزارت خارجه افغانستان شرکت کابل در نشست مسکو را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «صبغت الله احمدی» سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت از طرف دولت این کشور هیچ نماینده ای در نشست صلح مسکو شرکت نمی‌کند ولی اعضای شورای عالی صلح افغانستان به عنوان «یک نهاد مستقل» تصمیم گرفته‌اند که در این نشست حضور یابند.

احمدی گفت افغانستان از هر نشستی در راستای صلح استقبال می‌کند اما در هر گفتگویی برای صلح باید رهبری و حاکمیت افغانستان به رسمیت شناخته شود.

پیشتر «احسان الله طاهری» سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که یک هیئت ۴ الی ۶ نفره به نمایندگی از افغانستان در نشست مسکو شرکت می‌کند.

طاهری اظهار امیدواری کرده بود که نشست مسکو یک گام دیگر برای تسریع و تقویت روند صلح با مالکیت و رهبری دولت افغانستان باشد.

پیش از این «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، گفته بود که هیئتی از دفتر طالبان در قطر هم در این نشست شرکت خواهد کرد؛ اگرچه گروه طالبان تاکنون در این‌باره اظهار نظر نکرده است.

اگر نمایندگان طالبان در این نشست شرکت کنند، نخستین‌بار خواهد بود که طالبان در روند مذاکرات مسکو شرکت می‌کند.

خبرگزاری رویترز روز شنبه (۶ آبان) به نقل از مقامات روس گفته بود که «اشرف‌ غنی» رئیس جمهوری افغانستان پذیرفته است تا هیئتی از مقامات ارشد سیاسی این کشور را به نشست صلح مسکو بفرستد.

نشست مسکو در حالی صورت می‌گیرد که گفتگوهای جداگانه‌ای بین آمریکا و گروه طالبان، در غیاب حکومت افغانستان، در هفته‌های گذشته صورت گرفته است.

دولت روسیه مرداد ماه سال جاری این گفتگوها را پیشنهاد کرد و از طالبان خواست که در آن شرکت کند؛ اما این نشست در آن‌ زمان به تعویق افتاد چرا که دولت افغانستان گفته بود هر نشستی که درباره مسئله افغانستان برگزار می‌شود، باید به رهبری دولت افغانستان انجام شود.



لازم به ذکر است که این نشست جمعه آینده ( ۱۸ آبان) در مسکو و با حضور نمایندگانی از ۱۲ کشور برگزار شود.