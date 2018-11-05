مراسم تشییع ۳ شهید گمنام در ستاد ناجا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع ۳ شهید گمنام در ستاد ناجا با حضور فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.
دو تن از این شهدا در تک دشمن سال ۶۷ در منطقه زبیدات عراق و دیگری در عملیات رمضان در شرق بصره به شهادت رسیدند.
مراسم تشییع ۳ شهید گمنام در ستاد ناجا با حضور فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع ۳ شهید گمنام در ستاد ناجا با حضور فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.
دو تن از این شهدا در تک دشمن سال ۶۷ در منطقه زبیدات عراق و دیگری در عملیات رمضان در شرق بصره به شهادت رسیدند.
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