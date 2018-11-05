به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع انگلیس که برای بازدید از بزرگترین رزمایش نظامی این کشور در ۲ دهه اخیر به عمان رفته است، در جمع بیش از ۵ هزار و پانصد نیروی نظامی این کشور از افتتاح پایگاه دائمی انگلیس در عمان برای ماه میلادی مارس خبر داد.

در حالی که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز در مارس ۲۰۱۹ تحقق می‌یابد؛ این تاریخ گویای تلاش لندن برای توسعه نفوذ خود در دوره پسابرگزیت است و ویلیامسون نیز در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرد.

وی در این باره گفت: امیدوارم مردم نمادی را که در همزمانی افتتاح پایگاه عمان و خروج ما از اتحادیه اروپا وجود دارد، نادیده نگیرند.

انتظار می‌رود صدها نظامی انگلیسی در ماه مارس، به پایگاه دائمی عمان منتقل شوند.

ویلیامسون با اشاره به رزمایش مشترکی که با حضور ۷۰ هزار نیروی عمانی در جریان است، گفت: این بزرگترین رزمایشی است که درحال حاضر در صحنه جهانی انجام می‌گیرد. انگلیس از صحنه جهانی عقب نمی‌کشد.