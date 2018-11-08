چین هم «هایپرلوپ» می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت جیلی با همکاری سازمان فضایی و صنعتی چین مشغول ساخت سیستمی هستند که مشابه هایپرلوپ ایلان ماسک است.

در حال حاضر چین طولانی ترین خط راه آهن جهان را مدیریت می کند و سعی دارد شبکه حمل ونقل مافوق صوت خود را نیز بسازد.

توافقنامه ساخت این سیستم میان دو شرکت درحاشیه نمایشگاه هوایی دوسالانه چین امضا شده است.

توافقنامه مذکور مربوط به ترکیب دو فناوری است. در این سیستم با استفاده از تعلیق مغناطیسی از میزان مقاومت هوا در تونل های خلا کاسته می شود. به این ترتیب می توان حمل ونقل با سرعت مافوق صوت را فراهم کرد.

سازمان هوافضای چین نیز مشغول کار روی سیستمی است که قطارها را با سرعت هزار کیلومتر برساعت حرکت می دهد.