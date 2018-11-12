در مجمع عمومی سالیانه صندوق اعتباری «هنر» چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق اعتباری هنر، در این جلسه که روز یکشنبه ٢٠ آبان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس و اعضای هیات امناء محسن جوادی معاون امور فرهنگی، محمد سلطانی‌فر معاون امور مطبوعاتی، سید مجتبی حسینی معاون امور هنری، جلال رسول اف مدیرعامل بانک آینده، مرتضی کاظمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقتصاد فرهنگ و هنر و مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد، ضمن بحث و تبادل نظر در رابطه با عملکرد و اقدامات سال مالی ٩٦، در خصوص جهتگیری‌ها و اولویت‌های راهبردی این صندوق تصمیمات لازم اتخاذ شد.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با اعضاء هیات امنای صندوق اعتباری هنر با اشاره به نقش و اهمیت این صندوق در ارائه خدمات به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای مأموریت‌های قانونی خویش، اهم اقدامات خود را در مسیر بهبود روش‌های خدمات رسانی به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه معطوف کرده است.

صالحی افزود: در همین راستا سیاستگذاری صندوق اعتباری هنر برپایه محورهای چندگانه تأمین امنیت خاطر هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران کشور، توسعه و توزیع منطقی و عادلانه‌ منابع، مساعد کردن زمینه‌های خلق آثار و بروز خلاقیت‌ها تنظیم و عزم خود را بر شتاب آهنگ رشد و توسعه خدمات قرار داده است.

در ابتدای این جلسه سیدحسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تقدیر از اعضای هیأت امناء که با برگزاری این جلسه زمینه بررسی برنامه‌های صندوق را فراهم آوردند، به تبیین رویکردهای اتخاذ شده برای ایفای نقش مؤثر صندوق در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، با تشریح عملکرد سال ٩٦ به دستاوردهای کلیدی این صندوق اشاره و تصریح کرد: صندوق اعتباری هنر برابر سیاست‌های مصوب و در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی خود در تلاش است با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گامی بلند در جهت رفع دغدغه‌های هنرمندان بردارد.

سیدزاده تعامل دوسویه با فعالان عرصه فرهنگ و هنر را یکی از سیاست‌های مهم صندوق برشمرد و افزود: مهمترین ذی‌نفعان صندوق اعتباری هنر اعضای آن هستند. بر این اساس با توجه به نقش حمایتگر این صندوق از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران سعی شده ضمن تبادل نظر از نقطه نظرات ایشان بهره مند شویم.

وی توسعه‌ی کمی وکیفی خدمات بیمه تأمین اجتماعی را یکی از مهمترین اقدامات صندوق اعتباری هنر در سال ٩٦ دانست و گفت: براساس انعقاد تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی بیش از ٦٠ درصد به ظرفیت جمعیت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نسبت به سال‌های قبل افزوده شد. همچنین بدهی انباشته صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی تسویه شد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه افزود: در سال ٩٦ برای اولین بار تسهیلات بیمه درمان تکمیلی در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با تعهدات و پوشش‌های فراتر از سال قبل در نظر گرفته شد. پوشش‌های اصلی در بیمه درمان گروهی بدون سقف است.

سیدزاده با اشاره به گسترش خدمات الکترونیک به عنوان یکی ازمهمترین اهداف صندوق گفت: بسط و گسترش خدمات دولت الکترونیک و سهولت دسترسی اعضا به خدمات از طریق پیاده‌سازی سیستم‌های مبتنی بر وب از جمله اهداف مهم صندوق در سال ٩٦ بوده است. در این رابطه سامانه بیمانو طراحی و راه اندازی شد. بیش از ١٤٤ هزار سند شامل ٧٧,٩٠٠ هزینه در این سامانه بارگذاری شد که از نظرکاهش مراجعات حضوری بسیار قابل توجه است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر همچنین به افزایش تسهیلات پرداختی از دو منظر وزنی و عددی در سال ٩٦ اشاره و اظهار داشت: نحوه تخصیص تسهیلات و وام‌های پرداختی به اعضا تغییرات کلی داشته و با توسعه‌ی متوازن در تخصیص و توزیع منابع مالی، تسهیلات پرداختی از مجموع پرداختی وام‌های سه سال گذشته بیشتر بوده است. همچنین سعی شده است به مطالبات اعضای صندوق در استان‌ها بیشتر از قبل پرداخته شود.

وی با اشاره به سفرهای هدفمند به سراسر کشور خصوصاً مناطق محروم گفت: این طرح با تاکید و همراهی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و تحقق شعار «ایران تهران نیست» به عنوان یکی از رویکردهای اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد. در سال ٩٦ طی سفر به ٧ استان و ٤٠ شهرستان و مناطق روستایی و دیدار با هنرمندان توانسته ایم به ایجاد تعامل بیشتر با هنرمندان دست یابیم. هنرمندان مستعد و گمنام بسیاری در این سفرها شناسایی و از خدمات صندوق برخوردار شدند.

نایب رئیس هیأت مدیره صندوق اعتباری هنر در تشریح فعالیت‌های صندوق جسورانه فیلم بیان داشت: صندوق با مشارکت بنیاد سینمائی فارابی اقدام به راه اندازی صندوق جسورانه سینما در بورس کرد که هدف آن تعریف پروژه‌های سینمائی و جذب سرمایه برای آن از طریق عرضه واحدهای سهام در بورس است.

در این جلسه، پس از شنیدن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق، ارائه عملکرد سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٦ صورت‌های مالی توسط اعضاء به تصویب رسید.