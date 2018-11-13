دلایل گرایش به زیبایی صورت/آموزش همگانی ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عباسی، در آستانه برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی صورت، که قرار است از ۲۳ تا ۲۵ آبان ۹۷ در محل هتل اوین تهران برگزار شود، گفت: این سمپوزیوم سه روزه برای اولین بار در کشور با موضوع بررسی جراحی های زیبایی صورت، برگزار می شود.

وی با اشاره به مشارکت و حضور جراحان دهان، فک و صورت، به همراه متخصصین گوش و حلق و بینی و جراحان پلاستیک و زیبایی در این سمپوزیوم، افزود: در اولین روز، برپایی کارگاه هایی با موضوع بررسی روش های زیبایی صورت برپا خواهد شد که در نوع خود برای اولین بار است که چنین کارگاه هایی در خلال برگزاری سمپوزیوم ها برپا می شود.

این متخصص و جراح دهان، فک و صورت، در ادامه به برگزاری سخنرانی ها در دو روز پایانی سمپوزیوم اشاره کرد و گفت: در این برنامه که با مشارکت پردیس سلامت برگزار می شود، سخنرانانی از ایران و خارج از کشور خواهیم داشت که سخنرانی میهمانان خارجی با توجه به محدودیت هایی که برای حضور آنها در این سمپوزیوم وجود داشت، به صورت اینترنتی برای شرکت کنندگان پخش خواهد شد و البته فقط سخنرانی نخواهد بود، بلکه جلسه پرسش و پاسخ نیز به صورت زنده خواهد بود.

عباسی در ادامه به موضوع زیبایی صورت و دلایل گرایش مردم به مقوله زیبایی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات پیش رو در مبحث زیبایی صورت، کمبود آموزش صحیح است. این آموزش برای ارائه دهندگان خدمات و مردم، لازم و ضروری است. زیرا، شاهد هستیم که درمان های غلط به همراه آموزش های نادرست و غیراستاندارد، مشکلاتی را برای متقاضیان زیبایی صورت به دنبال داشته است.

دبیر اجرایی اولین سمپوزیوم بین المللی صورت، با اشاره به ضعف های موجود در آموزش های دانشگاهی، گفت: با توجه به اینکه تمایل به داشتن صورت زیبا، طرفداران زیادی دارد، شاهد ورود افرادی به این عرصه هستیم که تخصص ندارند.

عباسی با اشاره به مواردی همچون تزریق ژل و بوتاکس تا جراحی های پیشرفته در صورت، افزود: آموزش همگانی در این زمینه ضعیف است. بطوریکه مردم سراغ کسانی می روند که تخصص لازم در این زمینه را ندارند و همین مسئله منجر به شکایت هایی نیز می شود.

به گفته وی، فضای مجازی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی به همراه تغییر شرایط زندگی، باعث شده تمایل افراد به داشتن صورت زیبا، زیاد شود.

عباسی تاکید کرد: امروزه حجم بالایی از متقاضیان زیبایی صورت در جامعه را شاهد هستیم که بعضا مسیر اشتباه را می روند.