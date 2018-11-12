به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، با بیان اینکه اعتیاد در همه ابعاد آسیب‌زا است، اظهار داشت: اعتیاد یکی از آسیب‌های اجتماعی است که همه حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و حتی بحث‌های علمی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

وی بیان داشت: وجود نزدیک به سه میلیون معتاد با طیف‌های مختلف در کشور نشان می‌دهد بخش زیادی از خانوارهای ما مبتلا به این مسئله هستند و همه خانواده این افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور عنوان کرد: مبارزه با چنین آسیب بزرگ اجتماعی مشارکت مردم و همه نهادهای عمومی و نه فقط حاکمیتی را می‌طلبد و البته حاکمیت باید به وظیفه خود عمل کند.

وی تصریح کرد: باید ضمن مبارزه با وضع موجود اعتیاد در کشور، برای جلوگیری از به دام افتادن جوانان کار مطالعاتی در حوزه روش شناسی و پیدا کردن شیوه مؤثر و محتوا داشته باشیم و هر میزان در این باره سرمایه‌گذاری شود کم است.

آیت الله اعرافی پایین آمدن سن اعتیاد را نگران‌کننده دانست و گفت: باید برای نجات جوانان از این مشکلات و آسیب‌ها تلاش بیشتری انجام شود.

برنامه پنج ساله برای روحانیون و مبلغان مستقر

وی افزود: در حال حاضر برنامه پنج ساله برای روحانیون و مبلغان مستقر داریم تا آموزش‌ها و دوره‌های مختلف به آن‌ها ارائه شود و گامی در جهت پیشگیری از این آسیب اجتماعی و آگاه‌سازی مردم برداشته شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور بیان کرد: ما در همسایگی افغانستان، بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر جهان قرار داریم و برای مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از توزیع آن چهار هزار شهید داده‌ایم که این مسئله باید درعرصه بین‌الملل پررنگ عنوان شود.

آیت الله اعرافی ابراز کرد: در حوزه علمیه قم از هر روستا و شهر و ۱۳۰ کشور جهان تحصیل می‌کنند و با وجود ۱۰۰ هزار اتباع خارجی و حاشیه نشینی و چنین آسیب‌هایی، باید توجه ویژه به قم داشت تا این شهر الگویی برای همگان شود.