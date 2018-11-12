فقر اخلاقی از عوامل مهم گسترش معضلات اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار اسکندر مومنی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی از مسئولین این ستاد که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با تأکید بر تقویت مرزهای کشور، اظهار داشت: باید مرزهای کشور بیش از پیش تقویت شود، اگر مرزهای خود را آباد کنیم و بیکاری و فقر را آن مناطق بر طرف نماییم، نقش به سزایی در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: تنها دیوار کشیدن در مرز کافی نیست، در سراسر مرزهای کشور باید کشاورزی، دامپروری و صنعت توسعه یابد تا جایی که خود مرزنشینان احساس کنند که نفع آنها در حراست آنها از مرزهاست و عضو فعالی از ستاد شما باشند.

این استاد سطوح عالی حوزه خاطرنشان کردند: طبق نقل کلینی، پیامبر(ص) فرمود خدایا بین مردم و نان مردم جدایی مینداز! در اینجا نان به مفهوم اقتصاد مردم است، حضرت می‌فرماید «خدایا بین مردم و اقتصاد مردم جدایی مینداز»، چرا که دینداری بدون اقتصاد سخت است.

وی ابراز داشت: کشف زیاد مواد مخدر افتخار آفرین نیست و نشانه وجود فراوانی آسیب است اگر ما با وجود سرمایه‌هایی مانند قرآن و عترت، نتوانیم کشور را اداره کنیم و از این آسیب‌ها جلوگیری نماییم حقیقتا خسارت است.

آیت الله جوادی آملی فقر اخلاقی را از عوامل مهم گسترش معضلات اجتماعی دانست و اظهار داشت: آمار چندین میلیونی پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و آمار بالای نابسامانی‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد، نشانه وجود فقر اخلاقی در جامعه است در نتیجه باید اخلاق در جامعه از طریق «رُحَماءُ بَینَهُم» تقویت شود تا جامعه بتواند در برابر آسیب‌ها مصونیت پیدا کند.