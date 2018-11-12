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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۱۴

آیت الله جوادی آملی:

فقر اخلاقی از عوامل مهم گسترش معضلات اجتماعی است

فقر اخلاقی از عوامل مهم گسترش معضلات اجتماعی است

قم - یکی از مراجع تقلید، فقر اخلاقی را از عوامل مهم گسترش معضلات اجتماعی دانست و گفت:‌ آمار بالای نابسامانی‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد، نشانه وجود فقر اخلاقی در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار اسکندر مومنی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی از مسئولین این ستاد که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با تأکید بر تقویت مرزهای کشور، اظهار داشت: باید مرزهای کشور بیش از پیش تقویت شود، اگر مرزهای خود را آباد کنیم و بیکاری و فقر را آن مناطق بر طرف نماییم، نقش به سزایی در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: تنها دیوار کشیدن در مرز کافی نیست، در سراسر مرزهای کشور باید کشاورزی، دامپروری و صنعت توسعه یابد تا جایی که خود مرزنشینان احساس کنند که نفع آنها در حراست آنها از مرزهاست و عضو فعالی از ستاد شما باشند.

این استاد سطوح عالی حوزه خاطرنشان کردند: طبق نقل کلینی، پیامبر(ص) فرمود خدایا بین مردم و نان مردم جدایی مینداز! در اینجا نان به مفهوم اقتصاد مردم است، حضرت می‌فرماید «خدایا بین مردم و اقتصاد مردم جدایی مینداز»، چرا که دینداری بدون اقتصاد سخت است.

وی ابراز داشت: کشف زیاد مواد مخدر افتخار آفرین نیست و نشانه وجود فراوانی آسیب است اگر ما با وجود سرمایه‌هایی مانند قرآن و عترت، نتوانیم کشور را اداره کنیم و از این آسیب‌ها جلوگیری نماییم حقیقتا خسارت است.

آیت الله جوادی آملی فقر اخلاقی را از عوامل مهم گسترش معضلات اجتماعی دانست و اظهار داشت: آمار چندین میلیونی پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی و آمار بالای نابسامانی‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد، نشانه وجود فقر اخلاقی در جامعه است در نتیجه باید اخلاق در جامعه از طریق «رُحَماءُ بَینَهُم» تقویت شود تا جامعه بتواند در برابر آسیب‌ها مصونیت پیدا کند.

کد مطلب 4456612

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