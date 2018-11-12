به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این تعداد در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۹۱۷ هزار و ۶۹۴ گردشگر بود که ۱۰.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در این مدت همچنین بازدید از تفرجگاهها و اماکن گردشگری و تفریحی استان ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است ادامه داد: روستاهای هدف گردشگری، غارسهولان از مهمترین اماکن مورد بازدید توسط گردشگران بود.

جباری در ادامه از ثبت ملی ۱۰۱ اثر تاریخی و طبیعی طی سالجاری در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: در این راستا تعداد ۷ اثر طبیعی، ۲۸ اثر معنوی ( میراث ناملموس) و ۶۶ اثر منقول در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و در مجموع آخرین آمار مربوط به مواریث ثبت شده استان ۱۶۰۴ اثر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از مرمت و بازسازی ۸۲ اثر تاریخی طی سال مالی جاری خبر داد و عنوان کرد: تعدادی از این پروژه ها به اتمام رسیده و برخی دیگر نیاز به فصل های دیگر مرمتی دارند همچنین در همین مدت، در چهار محوطه و بنای تاریخی استان شامل: قلعه سردار بوکان، مسجد جامع ارومیه، پایگاه ملی حسنلو و پایگاه ملی بسطام کار مطالعات باستان شناسی و تعیین حریم انجام شده است.

۴۳ اشیا تاریخی مرمت و باز سازی شد

جباری به مرمت و بازسازی ۴۳ اشیا و ظروف فلزی و سفالی تاریخی طی سال مالی جاری اشاره و اضافه کرد: مرمت و بازسازی به همراه تعیین حریم آثار تاریخی از جمله پایگاه تاریخی حسنلو و بسطام در دست اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از ایجاد ۱۲ موزه تخصصی در استان هم خبر داد و افزود: تنوع موزه ها می تواند مقاصد جدیدی را برای گردشگران فراهم سازد و ما بر همین اساس کار مطالعاتی برای راه اندازی ۱۲ موزه تخصصی را در شهرهای مختلف استان در دست پی گیری داریم.

وی افزود: تاکنون ۱۱۳ مورد انجمن های میراث فرهنگی در سطح بخش و دهستان ها تشکیل شده و در روزهای اخیر نیز هفت مورد در ارومیه و پنج مورد در سلماس به ثبت رسیده است.

۴۰ طرح سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی آذربایجان غربی در حال اجراست

جباری در ادامه به حوزه سرمایه گذاری گردشگری اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۴۰ مورد پروژه سرمایه گذاری گردشگری شامل ایجاد هتل و تاسیسات گردشگری و رفاهی با حجم سرمایه گذاری در نظر گرفته شده ۴ هزار میلیارد ریال در مناطق مختلف استان در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه ها ۵۰ درصد است و پیش بینی می شود به مرور زمان در دو سال آینده به بهره برداری برسند و در نهایت حدود ۳۰ درصد بر ظرفیت فضای مراکز اقامتی اضافه خواهد شد.

جباری به فعالیت حوزه صنایع دستی اشاره کرد و افزود: تاکید ما بر مهارت آموزی و آموزش حرفه های مرتبط با صنایع دستی و در این راستا از همکاری آموزشگاهها برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی به هنرجویان استقبال کرده و آماده حمایت هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: در سالجاری ۳۲۲ مورد مجوز جدید فعالیت صنایع دستی صادر شده است که نسبت به سال قبل ۶۰درصد افزایش داشته است همچنین ۳۵۰ هنرمند برای برخورداری از تسهیلات بانکی معرفی شده اند.

۳۲۲ مورد مجوز جدید فعالیت صنایع دستی در آذربایجان غربی صادر شد

جباری از کسب رتبه اول استان در حوزه صنایع دستی خبر داد و اعلام کرد: هدف گذاری ما بر این است که تا پایان سال دو هزار و ۷۰۰ دلار صادرات محصولات صنایع دستی داشته باشیم که تاکنون ۴۰ درصد آن محقق شده است.

وی به پروژه های افتتاحی استان در جریان سفر هفته آتی رئیس جمهوری به استان اشاره کرد و افزود: این پروژه ها در حوزه توسعه و ارتقاء زیرساختهای گردشگری و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی است که با حضور مقامات کشوری از جمله ریاست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور افتتاح به مرحله بهره برداری می رسند.

جباری توسعه یک باب هتل در ارومیه، افتتاح یک باب دفترخدمات مسافرتی و گردشگری در ارومیه، کلنگ زنی ساختمان المان شمس تبریزی خوی، بهره برداری از فاز اول زیرساخت منطقه گردشگری پردانان پیرانشهر، بهره برداری از یک بنای تاریخی در ارومیه، و افتتاح دو واحد اقامتگاه بوم گردی در شهرهای مهاباد و ارومیه را از جمله این طرح ها برشمرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد:مجموع سرمایه گذاری انجام شده بخش خصوصی در پروژه های فوق بیش از ۳۰۰ میلیار ریال است و با بهره برداری این طرحها برای ۶۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد.