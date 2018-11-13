ریزش ساختمان قدیمی در بوشهر/ یک نفر از زیر آوار بیرون کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر بوشهر، طی تماس تلفنی با ۱۱۲ استان مبنی بر ریزش آوار در یک عمارت قدیمی در محلات جنوبی شهر بوشهر، یک تیم عملیاتی از شهرستان بوشهر و یک تیم واکنش سریع استان به محل حادثه اعزام شدند که تیم ها به فرماندهی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بوشهر شروع به ارزیابی اولیه کردند؛ هرچند که تیم آتش نشانی ارزیابی کرده بودند و هیچ کس را پیدا نکرده بودند و گزارش داده بودند.

ولی با این وجود ارزیابی توسط فرماندهی و تیم های عملیاتی انجام پذیرفت و بعد از چند دقیقه یک نفر از زیر آوار پیدا شد و به بیرون آوار کشیده شد و پس از آن تیم شهرداری در قالب خودروهای سنگین (لودر، بیل مکانیکی و جرثقیل ) شروع به آواربرداری نهایی کردند. این کار بدلیل این بود که بقایای ساختمان احتمال ریزش روی ساختمان‌های مجاور داشت.