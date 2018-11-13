تغییر کانال تلویزیون با کمک امواج مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سامسونگ مشغول ساخت یک سیستم تلویزیونی است که به کاربرانش اجازه می دهد با استفاده از مغز خود کانال های آن را تغییر دهند یا صدای دستگاه را تنظیم کنند.

این طرح که Project Ponthius نام گرفته بخشی از برنامه همکاری بین این شرکت و مرکزNeuroprostethics دانشگاه پلی تکنیک زوریخ در سوئیس است.

هدف این پروژه کمک به افراد دچار ناتوانی فیزیکی است تا بتوانند بی نیاز از دیگران از برنامه های تلویزیونی مورد علاقه خود لذت ببرند.

به هرحال سامسونگ نمونه اولیه این دستگاه را در کنفرانس توسعه دهندگان خود در سانفرانسیسکو رونمایی کرده است.

این سیستم از «رابط مغز و رایانه» (BCI) استفاده می کند تا ارتباطی میان تماشاچی و دستگاه تلویزیون ایجاد کند. برای این منظور BCI از یک هدست استفاده می کند که به ۶۴ حسگر و یک ردیاب حرکات چشم مجهز است.

در حال حاضر دانشمندان با بررسی نمونه امواج مغزی واکنش ذهن فرد را هنگامی تمایل به تماشای تلویزیون بررسی می کنند.

این تحقیقات در آینده به ساخت سیستمی منجر می شود که با استفاده از امواج مغزی تمایل فرد را پیش بینی و با حرکات چشم او آن را تایید می کند.

همچنین پس از تکمیل فرایند انتخاب، نرم افزار پروفایل بیننده را می سازد و در آینده به اوپیشنهاداتی ارائه می کند.