اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار به صندوق نوآوری و شکوفایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر امروز در جمع اعضای شرکت های دانش بنیان استان کردستان اظهارداشت: اعتبار اولیه این صندوق یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که دو میلیارد دیگر به ان اهدا می شود.

وی افزود: فعالیت واحدهای فناوری در استان کردستان فراتر از انتظار است و این استان می تواند حرف های زیادی برای گفتن در این حوزه با توجه به جوانانی که دارد, داشته باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: پتانسیل استان کردستان در حوزه IT بسیار بالاست و می توان از ان برای شکوفایی و توسعه استان به خوبی بهره برد.

ستاری یادآور شد: امیدواریم با اعتباراتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی استان کردستان تخصیص می یابد زمینه توسعه بیش از پیش استان کردستان در این حوزه فراهم شود.