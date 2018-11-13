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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد:

اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار به صندوق نوآوری و شکوفایی کردستان

اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار به صندوق نوآوری و شکوفایی کردستان

سنندج - معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای راه اندازی صندوق نواوری و شکوفایی استان کردستان دو میلیارد تومان اعتبار پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر امروز در جمع اعضای شرکت های دانش بنیان استان کردستان اظهارداشت: اعتبار اولیه این صندوق یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که دو میلیارد دیگر به ان اهدا می شود.

وی افزود: فعالیت واحدهای فناوری در استان کردستان فراتر از انتظار است و این استان می تواند حرف های زیادی برای گفتن در این حوزه با توجه به جوانانی که دارد, داشته باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: پتانسیل استان کردستان در حوزه IT بسیار بالاست و می توان از ان برای شکوفایی و توسعه استان به خوبی بهره برد.

ستاری یادآور شد: امیدواریم با اعتباراتی که به صندوق نوآوری و شکوفایی استان کردستان تخصیص می یابد زمینه توسعه بیش از پیش استان کردستان در این حوزه فراهم شود.

کد مطلب 4457109

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