جایزه‌ جهانی یوسرن به پنج دانشمند جوان دنیا اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مراسم اهدای جایزه شبکه جهانی آموزش و پژوهشهای علمی (یوسرن) به میزبانی دانشگاه مدیترانه شهر رجیو کالابریا در کشور ایتالیا برگزار شد.
در این مراسم که هرسال در روز جهانی نامگذاری شده توسط سازمان یونسکو بهعنوان روز جهانی علم در خدمت توسعه و صلح برگزار میشود، پنج دانشمند جوان از انگلیس، استرالیا، ایتالیا، کانادا و روسیه مفتخر به دریافت جایزه بینالمللی یوسرن شدند.
جایزه بینالمللی یوسرن که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵ مطابق با ۲۰۱۵ میلادی توسط شبکه جهانی آموزش و پژوهشهای علمی (یوسرن) باهدف ترویج علوم میانرشتهای و دستاوردهای علمی اجتماعی بنانهاده شد، به دانشمندان جوان زیر ۴۰ سال از سراسر دنیا اهدا میشود.
این جایزه در ۵ حوزه اصلی علوم صوری شامل ریاضی و کامپیوتر، علوم فیزیکی، علوم زیستی، علوم پزشکی و علوم اجتماعی به ۵ برنده جوان از میان بیش از ۵ هزار متقاضی اهدا میشود.
در این دوره دکتر ژاکوب بیامونت (Jacobe Biamonte) از روسیه برنده جایزه فیزیک برای تحقیق درزمینه Quantom Paradox ها شد.
دکتر خاویر مویا (Javier Moya) از کشور انگلیس برنده جایزه علوم صوری برای تحقیقات و ابداع خنککنندههای فشاری Barocaloric سازگار با محیط زیست، دکتر آلکس فورنیتو (Alex Fornito) از کشور استرالیا برنده جایزه علوم زیستی برای تحقیقات درزمینهٔ کانتکتوم مغز انسان برنده شدند.
همچنین دکتر جیان پائولو فادینی (Gian Paolo Fadini) برنده جایزه پزشکی از کشور ایتالیا برای تحقیقات در زمینه بیماریهای مغز استخوان در بیماران دیابتی و دکتر ایگور گراسمن (Igor Grossman) برنده جایزه علوم اجتماعی از کشور کانادا برای تحقیقات در خصوص بینش در جامعهی مدرن بشری جایزه این دوره را بردند.
فرآیند انتخاب برنده جایزه یوسرن با معرفی یا ثبتنام شرکتکنندگان آغاز میشود. تبلیغات جایزه جهانی یوسرن در بیش از ۶۵ کشور جهان صورت میگیرد و دانشجویان و دانشمندانی که موفق به چاپ مقالات پر استناد یا پرتاثیر، اجرای پروژههای بینرشتهای و تأثیرگذار شدهاند، برای دریافت جایزه کاندید میشوند.
فرآیند انتخاب برنده جایزه یوسرن، چندمرحلهای است و همه مراحل بهطور مستقیم توسط دانشمندان یک درصد برتر جهان که عضو بورد مشورتی این شبکه هستند صورت میگیرد.
در برگزاری این مراسم دانشگاه مدیترانه شهر رجیو کالابریا در ایتالیا و مدرسه اروپایی ژنتیک پزشکی مشارکت دارند. علاوه بر ۵ برنده جایزه یوسرن، فستیوال و کنگره یوسرن میزبان دانشمندانی از کشورهای اتریش، آمریکا، آلمان، هلند و برزیل بود که به سخنرانی در خصوص جوانب میانرشتهای و کاربرد ژنتیک در علوم مختلف پرداختند.
سخنرانان کنگره جهانی یوسرن همگی از دانشمندان یک درصد برتر دنیا بودند.
از جمله این دانشمندان میتوان به دکتر نیما رضایی از ایران، پروفسور کاتلین سولیوان از کشور آمریکا، پروفسور کاپاچیولی، لوگاریس، گامبینیری، گاتورنو و پرفسور رومئو از کشور ایتالیا، پروفسور وندربرگ از کشور هلند، پرفسور هامارشتروم از کشور سوئد، پرفسور ایخلر و پروفسور پلات از کشور آمریکا، پروفسور کوندینو نیتو از کشور برزیل اشاره کرد.
شبکه جهانی یوسرن که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵/۲۰۱۵ میلادی آغاز کرده، میزبان بیش از ۳۸۰ دانشمند یک درصد برتر جهان و ۱۳ برنده جایزه نوبل است. مراسم کنگره جهانی و اهدای جایزه یوسرن سال ۲۰۱۸ در روزهای ۱۱-۱۴ نوامبر ( ۲۰-۲۳ آبان ماه) با برگزاری کورس مشترک ژنتیک در نقص ایمنی توسط یوسرن و مدرسه ژنتیک پزشکی برگزار شد.
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