آمریکا در مورد قطع دسترسی ایران به سوئیفت خودسرانه عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در شرایطی که استیون منوچین، رییس خزانه‌داری آمریکا، قطع دسترسی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور از سوئیفت را اقدامی برای حفظ یکپارچگی سیستم مالی جهان خوانده است، اقتصاددان برجسته استرالیایی آن را اقدامی خودسرانه می‌داند.

استیو کین، اقتصاددان برجسته استرالیایی، به راشاتودی گفت: در فشار آوردن به سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت برای حذف ایران، ایالات‌متحده خودسرانه و برای منافع خود عمل کرده است.

پروفسور کین، اقتصاددان دانشگاه کینگستون، به راشاتودی گفت: هرچند اقتصاد جهان آن‌قدر بزرگ است که آسیب زیادی از این اقدام نمی‌بیند، حذف ایران بر خطر استفاده از یک ارز ملی تنها، به عنوان ابزاری برای پرداخت‌های بین‌المللی، تاکید می‌کند.

او اضافه کرد: ایالات‌متحده آن‌قدر بزرگ است که با آن‌چه می‌بایست ابزاری بی‌طرفانه برای تراکنش‌های بین کشورها باشد، زورگویی می‌کند. باید امکان چنین چیزی وجود نداشت. متاسفانه در مورد ایران شاهد این اتفاق هستیم.

وی مقصر این اتفاق را نماینده آمریکا در کنفرانس «برتون وودز ۱۹۴۴»، می‌داند که در آن قوانین نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم وضع شدند.

در آن کنفرانس، اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینس، پیشنهاد داد یک اتحادیه پرداخت بین‌المللی (آی‌سی‌یو)، برای تنظیم توازن تجاری به وجود بیاید. این آی‌سی‌یو در عمل به یک بانک بین‌المللی تبدیل می‌شد که ارز مخصوص به خود داشت؛ بنکور. این ارز با ارزهای ملی با نرخی ثابت قابل تبدیل بود.

تیم آمریکایی که سرپرست آن هری دکستر وایت بود، موضع کاملا مخالف را اتخاذ کرد و رویای کینس مرد. کین گفت: حالا ما متوجه می‌شویم که چرا حق با کینس بود.

این پروفسور گفت: منع سوئیفت باید به عنوان هشداری برای سایر کشورها باشد و آنها را از خواب بیدار کند. آمریکا خودسرانه عمل کرده است و نباید اجازه داده شود سیاست‌های اقتصادی یا سیاسی خود را به بقیه دنیا تحمیل کند.

«هر چه زودتر باقی کشورهای دنیا یک سیستم پرداخت جایگزین را به وجود بیاورند که احتمالا از طریق سوئیفت کار کند اما از سبدی از ارزهای جهان به عنوان واحد تبادلات فراملی استفاده کند، بهتر است»

رهبران اروپا اعلام کرده‌اند که خواهان ایجاد یک سیستم پرداخت به ایران هستند که تحریم‌های آمریکا را دور بزند و توافق هسته‌ای را پابرجا نگاه دارد، اما چنین راهکاری حداقل چند ماه زمان نیاز خواهد داشت.

کین می‌گوید: اخبار روز دوشنبه (قطع دسترسی ایران به سوئیفت) می‌تواند آنها را تشویق به اقدام عملیاتی کند.

او گفت: آن‌چه تا کنون به عنوان مجموعه‌ای از حباب‌های فکری ارائه شده است، باید به طرحی محکم و فوری تبدیل شود. توصیه می‌شود سوئیفت هم با اتحادیه اروپا و احتمالا روسیه و چین، همکاری کند تا هرچه زودتر این طرح عملی شود.