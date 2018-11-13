فتح الله رفیعی در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به موضوع پرداخت خسارت های بخش کشاورزی در استان، اظهار داشت: غرامت های سال های ۹۵ و ۹۶ کشاورزان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در زیربخش های زراعت، باغبانی و آبزیان این سال ها هیچ غرامت پرداخت نشده ای را نداریم، افزود: غرامت هایی که پرداخت نشده متعلق به سال زراعی بوده که تازه تمام شده است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه خسارت سال زراعی گذشته ناشی از سیلاب، تگرگ، تنش خشکی و ... بوده است، گفت: بعد از وقوع خسارت کارشناسان بازدید می کنند و در کمتر از دو تا سه روز غرامت ها برای واریز به ستاد ارسال می شود، اما خسارت ناشی از تنش خشکی و سرما به طور معمول در پایان فصل زراعی پرداخت می شود.

رفیعی، بیان داشت: ما به التفاوت عملکرد مورد نظر و عملکردی که اتفاق افتاده است به عنوان غرامت پرداخت می شود و همه خسارت ها به ستاد مرکزی صندوق بیمه کشاروزی برای پرداخت غرامت ارسال شده است.

وی با بیان اینکه غرامت های ناشی از سیلاب، تگرگ و خشکسالی بخش زراعت و باغبانی سال ۹۶ و ۹۷ هنوز واریز نشده است، گفت: اما غرامت های بخش دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان واریز شده اند.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه مشکل این صندوق تامین اعتبار است، گفت: صندوق بیمه کشاورزی، صندوق تخصصی و خصوصی نیست، وابسته به دولت و وزارت جهاد کشاورزی است و اعتباراتی که به این صندوق اختصاص داده می شود متاسفانه با تاخیر اختصاص داده می شود و واریز غرامت ها نیز در ستاد مرکزی متمرکز است و به عهده استان ها نیست و ما اولین استانی هستیم که غرامت ها را ارسال کرده ایم.