رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر منصورغلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، علیرضا خاوندی را به سمت «رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی» منصوب کرد.

در این حکم انتصاب آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالی و بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به موجب این حکم به سمت رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب می شوید.

پژوهشگاه مواد و انرژی از قدیمی ترین و بزرگ ترین مراکز پژوهشی کشور است که در شرایط کنونی توانایی رفع بخشی از نیازهای فناورانه کشور را دارد لذا، از جناب‌عالی انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان، برپایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه های دولت تدبیر و امید و با همکاری اعضای هیئت علمی و کارکنان، مأموریت های پژوهشگاه را در سطح ملّی تبیین و آنها را به نحو احسن به انجام رسانید.

همچنین شایسته است استفاده بهینه از امکانات موجود را برای تحقق مأموریت های پژوهشگاه در صدر امور قرار داده و با همکاری سایر مؤسسات آموزش عالی، ارگان‌ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی، زمینه مناسب را برای تولید دستاوردهای پژوهشی نوآورانه و فناورانه در حوزه تخصصی پژوهشگاه با هدف حل معضلات و چالش های ملّی و روز کشور فراهم سازید.

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت‌المال بکوشید و نهایت اهتمام خویش را در اِعمال سیاست‌های مؤثر در صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری، و رعایت مقررات مالی ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن پژوهشگاه به کار بندید.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات سید محمد تقی صالحی، رئیس سابق پژوهشگاه مواد و انرژی در زمان تصدی مسئولیت این پژوهشگاه قدردانی کرد.