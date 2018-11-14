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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

تلفات سنگین طالبان در ولایت «فاریاب» افغانستان

تلفات سنگین طالبان در ولایت «فاریاب» افغانستان

درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ولایت فاریاب افغانستان، منجر به کشته شدن ۲۴ عضو طالبان و زخمی شدن ۱۹ تن دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  افق، پایگاه «۲۰۹ شاهین» افغانستان اعلام کرد که طالبان شب گذشته به پاسگاه‌های امنیتی در روستای «ارکلیک» واقع در شهر «قیصار» فاریاب، حمله کرده است.

در خبر این پایگاه آمده است که این حمله تهاجمی طالبان با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغانستان روبرو شده و جنگنده های بدون سرنشین نیز طالبان را هدف قرار داده اند.

 در نتیجه این درگیری و حملات هوایی، ۲۴ عضو طالبان کشته و ۱۹ تن دیگر نیز زخمی شدند.

پایگاه ۲۰۹ شاهین تاکید کرد که در این درگیری به نیروهای امنیتی و غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

کد مطلب 4458177

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