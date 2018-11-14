به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی استاندار جدید زنجان ۵۳ ساله متولد شهر ساوه در استان مرکزی بوده و دارای مدرک تحصیلی لیسانس ریاضی، فوقلیسانس صنایع ــ مدیریت سیستم و بهرهوری و دانشجوی دکترای اقتصاد جهانی ــ مدیریت سیستمهای اقتصادی و اجتماعی است.
وی در دولت اصلاحات فرماندار قم و معاون سیاسی استانداری این استان بود و لیسانس ریاضی و فوقلیسانس صنایع و مدیریت سیستم و بهرهوری دارد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر و اخیراً البرز، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم سالهای ۱۳۸۴ــ۱۳۸۱، فرماندار قم در سالهای ۱۳۸۰ــ۱۳۷۸، مدیرکل امور اجتماعی و انتخابات استانداری قم در سالهای ۱۳۷۷ ــ ۱۳۷۶، عضویت در هیئت امنای منطقه آزاد سلفچگان، عضویت در هیأت مدیره توسعه اطراف حرم حضرت معصومه(س)، رئیس اتاق فکر آمار وزارت کشور از جمله سوابق شغلی حقیقی است.
نماینده وزارت در شورا و کمیتههای تخصصی آمار، Gis، تبصره ۱۶، رئیس اتاق فکر Gis وزارت کشور و عضویت در کارگروه راهبری فناوری اطلاعات، آمار و Gis وزارت کشور، حضور در دانشگاه پیام نور، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان، دانشگاه مفید، مرکز مدیریت دولتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تربیت معلم، مجتمع شاهد علی اکبر(ع) و مجتمع رزمندگان نیز از دیگر سوابق حقیقی به شمار میرود.
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