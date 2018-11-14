تجدید میثاق کارکنان نهادهای فعال در حوزه کتاب با آرمان های امام

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و هم زمان با آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی مدیران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و کتابخانه در حرم مطهر امام خمینی(ره) حضور یافته و با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در این آیین با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی نیز ادای احترام کردند.

در این مراسم سرودهای « خمینی ای امام» و چند سرود انقلابی دیگر نیز پخش شد.

بر اساس این گزارش، هفته کتاب و کتاب خوانی در سال جاری با شعار « حال خوش خواندن» از ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.