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۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

پیش از ظهر چهارشنبه انجام شد؛

تجدید میثاق کارکنان نهادهای فعال در حوزه کتاب با آرمان های امام

تجدید میثاق کارکنان نهادهای فعال در حوزه کتاب با آرمان های امام

ری- کارکنان و نهادهای فعال در حوزه کتاب با حضور در حرم مطهر امام(ره) ، با آرمان های ایشان تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه و هم زمان با آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی مدیران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و کتابخانه در حرم مطهر امام خمینی(ره) حضور یافته و با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در این آیین با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی نیز ادای احترام کردند.

در این مراسم سرودهای « خمینی ای امام» و چند سرود انقلابی دیگر نیز پخش شد.

بر اساس این گزارش، هفته کتاب و کتاب خوانی در سال جاری با شعار « حال خوش خواندن» از ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه با مشارکت بیش از ۶۰ نهاد و سازمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 4458296

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